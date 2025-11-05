بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

استيتية في محاضرة بجامعة البترا: المهارة والسلوكيات رأس المال الحقيقي للنجاح

دقيقة واحدة ago
استيتية في محاضرة بجامعة البترا: المهارة والسلوكيات رأس المال الحقيقي للنجاح

وطنا اليوم:نظمت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا محاضرة علمية بعنوان “ريادة الأعمال في الأردن”، قدمها وزير العمل الأسبق ومؤسس مركز تطوير الأعمال (BDC) الدكتور نايف استيتية، بهدف تسليط الضوء على متطلبات النجاح في سوق العمل الحديث وربط الطلبة بالخبرات العملية.
وأكد استيتية خلال المحاضرة أن رأس المال الحقيقي للنجاح في عالم الأعمال لا يكمن في التمويل المالي أو العلاقات، بل في عقلية ومهارات وسلوكيات الريادي نفسه. وأوضح أن سوق العمل العالمي يشهد تحولًا جذريًا نحو “اقتصاد المهارات”، حيث أصبحت القدرة على الإنجاز وحل المشكلات هي المعيار الأهم، متجاوزةً الاعتماد الكلي على الشهادة الأكاديمية وحدها.
وشدد استيتية على أن السلوكيات الريادية، مثل الإصرار والمثابرة والقدرة على اتخاذ القرار، هي المحرك الأساسي لاستمرارية أي مشروع. وفنّد الاعتقاد السائد بأن “الواسطة” هي مفتاح النجاح، موضحًا أنها لا يمكن أن تجلب الزبائن أو تضمن جودة المنتج إذا غاب الجهد الشخصي والالتزام والعمل بذكاء.
ودعا استيتية الطلبة إلى تبنّي نموذج “المهارة أولًا” كأولوية في مسيرتهم التعليمية والمهنية، وحثّهم على تخصيص وقت يومي لتطوير قدراتهم العملية، وعلى رأسها إتقان اللغة الإنجليزية وفهم أساسيات الذكاء الاصطناعي الذي لن يهدد من يمتلكون المهارات اللازمة لتوجيهه والاستفادة منه.
ولفت استيتية انتباه الحضور إلى أن مستقبل الريادة في الأردن لا يقتصر على قطاع تكنولوجيا المعلومات، بل إن الفرص في المشاريع المهنية والتقنية قد تفوقها بعشرة أضعاف، داعيًا الشباب إلى التفكير بشكل استراتيجي واستكشاف هذه المجالات الواعدة التي يحتاجها السوق بشدة.
وتأتي هذه المحاضرة، التي أدارها الدكتور رامي الجبور، ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها قسم إدارة الأعمال في الكلية، بهدف تعزيز الوعي الريادي لدى الطلبة، وربط المناهج الأكاديمية بالخبرات العملية من قلب سوق العمل، وتزويدهم برؤية واقعية تمكّنهم من بناء مستقبلهم المهني بنجاح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:35

إخلاء سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة

15:31

الملك يستمع إلى ردّي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

15:27

نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

15:01

رئيس جامعة مؤتة يتفقد مرافق الجامعة ويؤكد حرصها على تهيئة بيئة جامعية متكاملة

14:57

هل تقترب عودة الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

14:44

راما دواجي: فنانة سورية الأصل تصبح سيدة نيويورك الأولى

14:33

أمنية إحدى شركات Beyon تحتفل بهويتها الجديدة مع موظفيها

14:32

الصبيحي في مقال هام وخطير : من الذي عطل تطوير القضاء ؟

14:10

الأوقاف : انقطاع المطر لا يعود لنقص الغيوم بل لكثرة الذنوب

14:00

أوبن إيه آي تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لأجهزة أندرويد

13:58

فوز زهران مكماني.. هذه هي أميركا هذه هي الديمقراطية

13:57

مصفاة البترول تنظّم جولة إعلامية على محطة تعبئة غاز عمان- أبو علندا للاطلاع على عمليات التعبئة والتطوير

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025