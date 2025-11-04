ارتفاع أرباح قطاع التأمين بنسبة 103% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

وطنا اليوم:سجّل قطاع التأمين المدرج في بورصة عمّان أداء لافتا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع قفزة بنسبة 90.3% في صافي الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 39.4 مليون دينار، بحسب البيانات.

فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 103.1% لتبلغ 31.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء التحسّن الواضح في نتائج الشركات التأمينية بعد سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والرقابية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، أبرزها انتقال الإشراف عليه إلى البنك المركزي الأردني وتأسيس دائرة رقابة متخصصة تعنى بمتابعة أعمال شركات التأمين وتعزيز متانة الممارسات المالية والإدارية فيها.

وأسهمت القرارات الحكومية والتحديثات الأخيرة في القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم أعمال التأمين في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بالسوق، مما انعكس إيجابا على مؤشرات الربحية والاستقرار المالي للقطاع.

ويعكس الارتفاع القوي في أرباح شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى انتعاشا للنشاط الاقتصادي في الأردن، ويحسّن مستويات الطلب في قطاعات رئيسية، إضافة إلى تحسّن البيئة التنظيمية والاستقرار المالي الذي عزّز ثقة الشركات والمستهلكين.