بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع أرباح قطاع التأمين بنسبة 103% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

دقيقة واحدة ago
ارتفاع أرباح قطاع التأمين بنسبة 103% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

وطنا اليوم:سجّل قطاع التأمين المدرج في بورصة عمّان أداء لافتا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع قفزة بنسبة 90.3% في صافي الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 39.4 مليون دينار، بحسب البيانات.
فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 103.1% لتبلغ 31.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء التحسّن الواضح في نتائج الشركات التأمينية بعد سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والرقابية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، أبرزها انتقال الإشراف عليه إلى البنك المركزي الأردني وتأسيس دائرة رقابة متخصصة تعنى بمتابعة أعمال شركات التأمين وتعزيز متانة الممارسات المالية والإدارية فيها.
وأسهمت القرارات الحكومية والتحديثات الأخيرة في القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم أعمال التأمين في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بالسوق، مما انعكس إيجابا على مؤشرات الربحية والاستقرار المالي للقطاع.
ويعكس الارتفاع القوي في أرباح شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى انتعاشا للنشاط الاقتصادي في الأردن، ويحسّن مستويات الطلب في قطاعات رئيسية، إضافة إلى تحسّن البيئة التنظيمية والاستقرار المالي الذي عزّز ثقة الشركات والمستهلكين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

14:42

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية

14:41

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

14:37

أبو السعود يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة انجاز محطة المعالجة في البربيطة

14:28

د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة أخصائي البصريات 2025 – منطقة الخليج

14:03

بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من “The Global Economics Awards” البريطانية لعام 2025

13:53

برشلونة يصر على حرق الأموال.. المسمار الأخير في نعش لابورتا الإقتصادي

13:44

حتى في البحر.. إسرائيل تبحث عن الهاتف المفقود

13:34

الفاو تحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة

13:26

الضمان : بحث آلية جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص

12:21

الهلال الأحمر : رفح معزولة تماما عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة

12:06

السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان