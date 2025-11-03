بنك القاهرة عمان
أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون

29 ثانية ago
أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.” صدق الله العظيم

بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره،

وطنا اليوم:ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة،

المغفور له بإذن الله تعالى المهندس ناصر توفيق السعدون، مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق.

أحد الروّاد الأوائل الذين كانت لهم بصمات جليّة وجهود مخلصة في إرساء دعائم شركةالبوتاس العربية.

وإذ تستذكر شركة البوتاس العربية بكل تقدير إسهاماته القيّمة خلال المراحل التأسيسية الأولى، فإنها تتقدّم من عائلة الفقيد الكريمة بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنّاته.

إنا لله وإنا إليه راجعون


