الأحوال المدنية : إنجاز مليوني معاملة إلكترونية وإصدار 290 ألف شهادة رقمية

17 ثانية ago
وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب، إن الدائرة أصدرت 290 ألف شهادة رقمية عبر تطبيق “سند” ومنصتها الإلكترونية منذ إطلاق الخدمة في بداية شهر أيار الماضي.
وكشف الطيب عن إنجاز أكثر من مليوني معاملة إلكترونية خلال العام الحالي 2025، مع توفر 25 خدمة رقمية.
وأشار الطيب الاثنين، إلى أن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية ارتفعت من 3.8% في العام الماضي إلى 26% حالياً، مما خفف الضغط على المكاتب ووفر على المواطنين الحضور الشخصي.
وأوضح الطيب أن الشهادات الرقمية تشمل الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد الفردي والأسري، وتصل على الهاتف بصيغة PDF مع رمز QR للتحقق، ويمكن طباعتها في أي وقت حتى خارج ساعات الدوام.
وبين أن الدائرة أصدرت نحو 2500 جواز سفر إلكتروني حتى الآن، مع استمرار إصدار الجواز التقليدي إلى جانبه، مع بقاء الجوازات الصادرة سارية لمدة 5 سنوات.
وأكد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حكومية، يعزز الكفاءة ويطور الهيكل التنظيمي، مع خطط للتوسع في الخدمات الإلكترونية، مشيداً بوعي المواطن الأردني وإقباله على التطبيقات.


