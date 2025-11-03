بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مذكرة نيابية تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي فورا

29 ثانية ago
مذكرة نيابية تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي فورا

وطنا اليوم:طالب عدد من النواب، في مذكرة رسمية رُفعت إلى رئاسة مجلس النواب، بمخاطبة رئيس الوزراء للرجوع عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي، وإعادة العمل بالتوقيت الشتوي خلال الأشهر القادمة، مؤكدين أن هذا الإجراء ضروري “للتخفيف من معاناة المواطنين”.
واستندت المذكرة النيابية على حزمة من الأسباب العملية والاجتماعية والأمنية التي تواجه المواطنين، خاصة في “قرى وأرياف” المملكة خلال أشهر الشتاء.

** طلاب المدارس والجامعات

ووضعت المذكرة “سلامة الطلاب والموظفين” في مقدمة مبرراتها، حيث أشارت إلى أن “خروج معظم الطلاب والطالبات من منازلهم الساعة الخامسة والنصف صباحاً، أي مع أذان الفجر،” للوصول إلى جامعاتهم وأعمالهم في الوقت المحدد، سيتم في “الظلام الدامس” مما “يسبب خوفاً وقلقاً للأهالي على أبنائهم”.

** الكلاب الضالة

وربط النواب هذا الخروج المبكر في الظلام بمخاطر واقعية، منها “انتشار الكلاب الضالة في الشوارع” في ذلك الوقت.
ولم تغفل المذكرة الجانب الإنساني والأسري، لافتة إلى “خروج الأمهات الموظفات في وقت مبكر من أجل تأمين أطفالهن الصغار قبل الذهاب إلى عملهم”، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها “العسكريون الذين يتنقلون بين المحافظات” ويجب عليهم التواجد في معسكراتهم قبل الساعة 6:30 صباحاً.

** صلاة الفجر وشروق الشمس

ودعّمت المذكرة موقفها ببيانات فلكية، حيث أوضحت أنه في يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025، سيحين موعد أذان الفجر الساعة 6:09 صباحاً، بينما سيكون شروق الشمس في تمام الساعة 7:30 صباحاً.
وأكد النواب أن هذا يعني أن “بعض الموظفين يصلون إلى مكان الدوام قبل شروق الشمس”، وهو ما اعتبروه عبئاً كبيراً. كما أشارت المذكرة إلى أن هذا التوقيت يحول دون “تمكن البعض من أداء صلاة الفجر”.
واختتم النواب مذكرتهم بتجديد المطالبة بـ “إلغاء هذا القرار والعودة إلى التوقيت الشتوي من أجل التخفيف على المواطنين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:29

القبض على رئيسة منظمة لحماية الاسرة في روسيا بتهمة غريبة

16:21

الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

16:16

وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

16:12

النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

16:09

نتنياهو يرفض مشاركة تركيا في غزة ويعلن تغيير عقيدة الجيش

16:05

غزة و”وهم” وقف الحرب وانتهاء المجاعة…أية مسؤوليات على “ثلاثي الوساطة” و”مجموعة الثمانية”؟

15:59

بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

15:28

أورنج الأردن تعزز مهارات الشباب عبر برامج تدريبية في مختبر التصنيع الرقمي

15:22

مناجم الفوسفات تتكفل بحل مشكلة مياه منطقة البربيطة

15:19

نقابة الصحفيين تقر تسويات ورسوما جديدة للمواقع الإلكترونية

15:15

التربية تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2025

15:10

أمانة عمّان تفتح باب التوظيف (رابط)

وفيات
وفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025