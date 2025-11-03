مذكرة نيابية تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي فورا

وطنا اليوم:طالب عدد من النواب، في مذكرة رسمية رُفعت إلى رئاسة مجلس النواب، بمخاطبة رئيس الوزراء للرجوع عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي، وإعادة العمل بالتوقيت الشتوي خلال الأشهر القادمة، مؤكدين أن هذا الإجراء ضروري “للتخفيف من معاناة المواطنين”.

واستندت المذكرة النيابية على حزمة من الأسباب العملية والاجتماعية والأمنية التي تواجه المواطنين، خاصة في “قرى وأرياف” المملكة خلال أشهر الشتاء.

** طلاب المدارس والجامعات

ووضعت المذكرة “سلامة الطلاب والموظفين” في مقدمة مبرراتها، حيث أشارت إلى أن “خروج معظم الطلاب والطالبات من منازلهم الساعة الخامسة والنصف صباحاً، أي مع أذان الفجر،” للوصول إلى جامعاتهم وأعمالهم في الوقت المحدد، سيتم في “الظلام الدامس” مما “يسبب خوفاً وقلقاً للأهالي على أبنائهم”.

** الكلاب الضالة

وربط النواب هذا الخروج المبكر في الظلام بمخاطر واقعية، منها “انتشار الكلاب الضالة في الشوارع” في ذلك الوقت.

ولم تغفل المذكرة الجانب الإنساني والأسري، لافتة إلى “خروج الأمهات الموظفات في وقت مبكر من أجل تأمين أطفالهن الصغار قبل الذهاب إلى عملهم”، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها “العسكريون الذين يتنقلون بين المحافظات” ويجب عليهم التواجد في معسكراتهم قبل الساعة 6:30 صباحاً.

** صلاة الفجر وشروق الشمس

ودعّمت المذكرة موقفها ببيانات فلكية، حيث أوضحت أنه في يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025، سيحين موعد أذان الفجر الساعة 6:09 صباحاً، بينما سيكون شروق الشمس في تمام الساعة 7:30 صباحاً.

وأكد النواب أن هذا يعني أن “بعض الموظفين يصلون إلى مكان الدوام قبل شروق الشمس”، وهو ما اعتبروه عبئاً كبيراً. كما أشارت المذكرة إلى أن هذا التوقيت يحول دون “تمكن البعض من أداء صلاة الفجر”.

واختتم النواب مذكرتهم بتجديد المطالبة بـ “إلغاء هذا القرار والعودة إلى التوقيت الشتوي من أجل التخفيف على المواطنين”.