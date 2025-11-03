بنك القاهرة عمان
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

وطنا اليوم:أقر مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
ويرفع مجلسا الأعيان والنواب الى جلالة الملك، الأربعاء المقبل رديهما على خطاب العرش.
وكان المجلس انتخب في جلسة سابقة خمسة من أعضائه، لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، وهم الأعيان: سمير الرفاعي، وعبد الإله الخطيب، ومحمد داودية، وخولة العرموطي، و الدكتور هايل عبيدات.


