24 ثانية ago
ظهور نادر للغاية لـ الشبح الأبيض .. والباحثون يطرحون تساؤلات

وطنا اليوم:التقط مصور هاو صورا “غير مسبوقة” لوشق أيبيري أبيض جنوبي إسبانيا، وهو لون نادر جدا لهذا الحيوان.
ودفع المظهر الفريد للوشق الباحثين إلى تساؤلات عما إذا كانت العوامل البيئية مؤثرة في ذلك.
ونشر المصور أنخيل هيدالغو صوره على منصات التواصل الاجتماعي، واصفا الحيوان الفريد بأنه “الشبح الأبيض لغابة البحر المتوسط”.
وأوضح هيدالغو أنه رأى الحيوان لأول مرة في لقطات لكاميرا نصبها بمنطقة حرجية قرب مدينة جيان الإسبانية.
ولم تستغرق اللقطات سوى ثوان معدودة، لكنها كانت كافية لتمييز وشق بدا بفراء أبيض وبقع داكنة، بدلا من اللون البني والبقع السوداء التي عادة ما ترتبط بهذا النوع.
وأثارت الصور ضجة واسعة في إسبانيا وخارجها، ووصفتها وسائل إعلام بأنها المرة الأولى التي يلتقط فيها وشق باللون الأبيض.
مع ذلك، قال العاملون على حماية هذا النوع إن الحيوان معروف للباحثين، لكن رصده نادر للغاية.
ويعتقد أن لون الوشق كان طبيعيا عند الولادة، لكن أصباغه تغيرت في مرحلة ما، إلا أن سلوكه ظل كما هو.
وقال عالم البيئة خافيير سالسيدو: “نحقق فيما قد يكون حدث (وغيّر لون الوشق). نعتقد أن الأمر قد يكون مرتبطا بالتعرض لعامل بيئي”.
وأكد أنها المرة الثانية التي يعثر فيها الباحثون على وشق بهذه الخاصية، ففي وقت سابق تتبع العلماء أنثى من المنطقة نفسها تغير لونها إلى الأبيض ثم عاد إلى البني.
وتابع سالسيدو: “قد يشير ذلك إلى وجود نوع من فرط الحساسية. اكتشفنا هذه الحالة لأننا نراقب الوشق بدقة، لكن هذا قد يحدث في أنواع أخرى من دون أن نلاحظ”.
وذكرت الحكومة الإقليمية في الأندلس أن الخطوة التالية ستكون أخذ عينات من الوشق على أمل فهم سبب تغير لونها.


