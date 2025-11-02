الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات الكرك

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريعها بمحافظة الكرك ومتابعة إنجازها، وإدامة التواصل مع المواطنين.

ولفت جلالته لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات الكرك في مدينة الأمير فيصل الرياضية في المحافظة، اليوم الأحد، إلى أن “التخطيط الجيد دائما مطلوب، لكن الأهم هو التنفيذ على الأرض”.

وأوعز جلالة الملك للحكومة بالعمل على تطوير مشاريع سياحية تعود بالفائدة على المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل للشباب وتعزز النشاط الاقتصادي.

ووجه جلالته الحكومة لإنشاء مشروع تلفريك في الكرك، لتعزيز النشاط السياحي، وإثراء تجارب زوار المواقع الأثرية.

وتناول جلالة الملك في حديثه جولاته الدولية خلال الفترة الماضية، قائلا إنها ركزت على حماية مصالح الأردن والدفاع عن قضايا الأمة.

وأشار جلالته إلى زيارات العمل الخارجية ومتاعبها، مؤكدا أن التواصل مهم بسبب تحديات الإقليم، فضلا عن دوره في فتح فرص اقتصادية للمملكة، ومضيفا أن “صوت الأردن دائما مسموع”.

وشدد جلالة الملك خلال اللقاء على أن “الأردن القوي هو القادر على مواجهة أي خطر، وبهمتكم” يسير للأمام.

وبالحديث عن القضية الفلسطينية، شدد جلالته على موقف المملكة الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن لم يوفر أي جهد لدعم الأهل في غزة والضفة الغربية.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد أن نهج الحكومة ارتكز على العمل الميداني إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عقد أولى جلساته في الكرك قبل عام تقريبا، وتم التوافق خلالها مع ممثلي الهيئات المنتخبة على الرؤية التنموية للمحافظة، والمشاريع والبرامج والأولويات في كل قطاع للعام الحالي والأعوام المقبلة وهي تخضع للمتابعة المستمرة لضمان تنفيذها.

وبناء على توجيهات جلالة الملك فيما يخص مشروع تلفريك الكرك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستستكمل الدراسات المرتبطة بالمشروع للبدء بالتنفيذ في القريب العاجل، ليكون رافعة مهمة للسياحة في المحافظة، فضلا عن دوره بربط قلعة الكرك بمسارات تنموية أوسع تخدم المجتمع المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أنهت أعمال تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري ليساهم في إثراء وتعزيز قطاع السياحة بالكرك، إذ تم ربطه بالمسارات السياحية ضمن مشروع متكامل لتطوير القلاع والقصور الصحراوية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على عدة مشاريع في الكرك، في قطاعات حيوية بالإضافة إلى السياحة، مثل الصناعة والزراعة والصحة والنقل والتعليم.

وبين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة المجتمع المحلي، بعد الزيارة الملكية للكرك العام الماضي، لإعداد خطة للمحافظة على قلعة الكرك والمدينة القديمة وإعادة الحياة لها، وأقرت خطة التطوير السياحي لعامي 2025-2026 والتي تتضمن المشاريع ذات الأولوية.

واستعرض العيسوي المبادرات الملكية التي نفذت في مختلف مناطق الكرك منذ عام 2006 حتى اليوم، بقيمة إجمالية تجاوزت 50 مليون دينار، وركزت على تأهيل المباني والمنشآت الحيوية وتطوير البنية التحتية.

وأوضح العيسوي أن المبادرات الملكية في الكرك خدمت قطاعات التربية والتعليم والشباب والصحة والتنمية الاجتماعية والسياحة والبيئة، فضلا عن المشاريع الإنتاجية التي وفرت فرص عمل لأبناء المحافظة.

من جانبه، قال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف في كلمته أمام جلالة الملك إن أبناء الوطن جنوده الأوفياء وسياجه المنيع، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالته يخطو بثبات نحو المستقبل، وأن الوطن لا يبنى بالشعارات بل بالعمل والإخلاص والانتماء الحقيقي.

ورحب متحدثون من الحضور بزيارة جلالة الملك إلى محافظة الكرك، مقدرين عاليا توجيهاته في مواصلة التحديث والتطوير.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك المهندس سمير الحباشنة أن الكرك تعتبر أنموذجا للوئام والعيش المشترك بين أبنائها، وتطرق إلى التحديث السياسي والأحزاب في الأردن، مشيرا إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في التحديث، ومؤكدا ضرورة وجود عدد من الأحزاب الرئيسية لتكون مؤثرة في الحياة العامة.

وتحدث رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي عن واقع الزراعة فيها، مثمنا قرار تحويل منطقة الأغوار الجنوبية إلى منطقة تنموية، وإسهامه في تحسين أوضاع المزارعين، وأشار إلى بعض مطالب القطاع.

بدوره، أشاد الدكتور عبدﷲ العبادلة بالأثر الإيجابي المتحقق من تشغيل مجمع السفريات بالمحافظة، وإقرار حوافز وتسهيلات حكومية في مدينة الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني الصناعية، وإنشاء حزمة من المشاريع الخدمية.

من جانبه، أكد اللواء الركن المتقاعد فلاح العضايلة أن المتقاعدين العسكريين يقفون خلف القيادة الهاشمية، مثمنا اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وإطلاق مبادرات لخدمتهم، وأشاد بقرار إعادة تفعيل خدمة العلم.

وتناولت إسراء المحادين في حديثها تطور دور المرأة في الكرك وفي عموم المملكة، مشيدة بتبرع جلالة الملك لشراء 3 مبان لخدمة المرأة في الكرك، ولفتت إلى مبادرة سوق الكرك التراثي الأسبوعي الذي يدعم 70 مشروعا للسيدات ونجح في استقطاب نحو 40 ألف زائر في موسمين.

وبالحديث نيابة عن رؤساء أندية محافظة الكرك، لفت الدكتور خلف الحشوش إلى أهمية إنجاز مدينة الأمير فيصل الرياضية في مراحلها الثلاث، وأشار إلى بعض المطالب، كإتمام المجمع الرياضي الشتوي في غور الصافي وزيادة دعم الأندية لتأدية رسالتها الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وثمن الدكتور مكرم عمارين توجيهات جلالة الملك لإعادة إحياء مدينة الكرك القديمة وتطوير منطقتي وادي بن حماد والموجب، لافتا إلى مشروع إعادة تأهيل بيوت ومباني الكرك القديمة، والتي تعد مخزونا حقيقيا لهوية المدينة ورافعة اقتصادية وثقافية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.