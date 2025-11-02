بنك القاهرة عمان
د. جاسم أحمد الغصاونة من أبرز المرشحين لتولي منصب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:يُعد الدكتور جاسم أحمد الغصاونة من أقوى وأبرز المرشحين لتولي منصب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، لما يتمتع به من كفاءة أكاديمية عالية وخبرة قيادية وعملية تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجالات التسويق، التسويق السياحي، التسويق الإلكتروني، وإدارة الحملات الترويجية محليًا ودوليًا.

يحمل الدكتور الغصاونة درجة الدكتوراه في التسويق التسويق الرقمي وجودة الخدمات لرفع الاداء التسويقي والترويجي في الفنادق الاردنية من جامعة ماليزيا ترنغانو (2020)،

وتناولت الأطروحه دور التسويق الرقمي وجودة الخدمات في تطوير الأداء التسويقي والترويجي للفنادق الأردنية، ما يجعله من أوائل الباحثين العرب الذين ربطوا بين التسويق الرقمي وجودة الخدمات والقطاع السياحي والفندقي، وهي ميزة تتوافق تمامًا مع متطلبات قيادة هيئة تنشيط السياحة الأردنية في المرحلة المقبلة.

ويشغل الدكتور الغصاونة حاليًا منصب أستاذ مشارك في التسويق الرقمي بجامعة البترا، بعد أن شغل سابقًا رئاسة قسم التسويق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
كما تَرأَّس المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الناشئة والتسوي


