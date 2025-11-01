بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

دقيقة واحدة ago
آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

وطنا اليوم – التقى رئيس الهيئة الإدارية لفريق كلنا خلف قيادتنا الهاشمية السيد هاشم محمد آل خطاب بمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الباشا يوسف حسن العيسوي في مكتبه اليوم في لقاء شخصي وخاص حمل في طياته كل معاني التقدير والاحترام لشخصه الكريم ولمواقفه الوطنية المشرفة.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول الأنشطة القادمة للفريق وسبل تطوير آلية العمل بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز دور الشباب وخدمة المجتمع المحلي.

وأكد آل خطاب على اعتزاز الفريق بالدعم الكبير الذي يوليه معالي العيسوي للشباب والمبادرات الوطنية معبراً عن شكره وتقديره لمعاليه على اهتمامه الدائم بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن. 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أنماط الصراع الإسرائيلي: من الفلسطيني إلى العربي والإقليمي

19:30

حزب الميثاق الوطني يطلق “ملتقى الميثاقيّات” تحت شعار “قيادات تصنع الأثر”

18:05

مصفاة البترول الأردنية تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم “جوبترول” وتوهم المواطنين بجوائز وهمية

17:46

مساعد رئيس مجلس النواب الجراح ترعى اليوم الخيري في مخيم اربد

17:36

ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم”

17:32

ابو الخيل يرعى في مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا معرضاً للوسائل التعليمية تحت شعار “وسيلة من بيئته”

15:22

الأديبة السهيل في السلط

14:15

البدور: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

14:13

الزعبي يكتب : قلم لا ينحني.. ووطن لا يُخدع

12:29

نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

11:06

آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان

08:32

النائب السابق هايل الدعجة: مطار ماركا.. عشر سنوات من “الصيانة” دون مساءلة

وفيات
آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025