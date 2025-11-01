آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

وطنا اليوم – التقى رئيس الهيئة الإدارية لفريق كلنا خلف قيادتنا الهاشمية السيد هاشم محمد آل خطاب بمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الباشا يوسف حسن العيسوي في مكتبه اليوم في لقاء شخصي وخاص حمل في طياته كل معاني التقدير والاحترام لشخصه الكريم ولمواقفه الوطنية المشرفة.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول الأنشطة القادمة للفريق وسبل تطوير آلية العمل بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز دور الشباب وخدمة المجتمع المحلي.

وأكد آل خطاب على اعتزاز الفريق بالدعم الكبير الذي يوليه معالي العيسوي للشباب والمبادرات الوطنية معبراً عن شكره وتقديره لمعاليه على اهتمامه الدائم بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.