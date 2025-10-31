حزب الميثاق الوطني يؤكد دعمه للجهود الإغاثية الأردنية ودور الهيئة الخيرية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين

الميثاق الوطني ينظم ندوة حوارية حول جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الشبلي يكشف بالأرقام مقدار وحجم المساعدات التي تم ارسالها لقطاع غزة.

وطنا اليوم – أكد حزب الميثاق الوطني خلال فعالية سياسية عقدها مساء الأربعاء مواصلة جهوده الوطنية والإنسانية خدمة لقضايا الوطن وقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية الأولى للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها حزب الميثاق الوطني ضمن فعاليات لجنة فلسطين وأدارها الدكتور ضيف الله ابو عاقوله نائب رئيس لجنة فلسطين حيث سلط خلالها الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استنادا لتوجيهات جلالة الملك.

وأشاد الميثاق الوطني بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد؛ في المجالات الإغاثية والإنسانية داخل الأردن وخارجه.

وفي مستهل الندوة رحّب الأمين العام للميثاق الوطني بالوكالة عبيد ياسين بالأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي بحضور قيادات الحزب من المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء من الهيئة العامة وفروع الحزب في المحافظات ، حيث أكد الحزب اعتزازه بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الفاعلة.

وقال الشبلي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، أثبت في الأزمات أن مواقفه أفعال وليست أقوال، خاصة تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد كانا في مقدمة من يقدم الدعم على الأرض.

وخلال الندوة، قدّم الشبلي عرضاً شاملاً حول تاريخ الهيئة الخيرية الهاشمية وجهودها الإغاثية منذ تأسيسها رسمياً عام 1990، مستندة إلى الإرث الهاشمي القائم على الإنسانية وإغاثة الملهوف.

وبين أن الهيئة أصبحت اليوم نموذجاً للعمل الإنساني المؤسسي في المنطقة والعالم، وتصل مساعداتها إلى مختلف المحتاجين داخل الأردن من الأسر العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين ومن جنسيات أخرى بلغ عددها 52 جنسية.

وكشف الشبلي عن أرقام الجهد الإغاثي للأردن تجاه قطاع غزة، والتي بلغت قبل السابع من تشرين الأول حوالي 93 مليون دينار، فيما بلغت بعد العدوان وحتى اليوم ما قيمته 391 مليون دينار من المواد الطبية والإغاثية والغذائية، إضافة إلى 53 طائرة شحن و8664 شاحنة مساعدات وصلت إلى القطاع، و164 إنزالاً جوياً أردنياً و400 إنزال بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة، بجهود قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي وسلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية.

وختم الشبلي حديثه بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في أداء واجبها الوطني والإنساني بقيادة جلالة الملك ودعم أبناء الوطن كافة، رغم التحديات والضغوطات التي تواجهها.

وقدّم أعضاء الحزب الشكر والتحية لكوادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وفرقها العاملة في الميدان، وللجان الشباب والمرأة والعمل الاجتماعي في الحزب على مبادراتهم التطوعية المستمرة.

كما شدد الحضور على أن حزب الميثاق الوطني سيبقى داعماً للجهود الوطنية ومحافظاً على توجهات الدولة الأردنية بقيادته الهاشمية ودورها التاريخي تجاه فلسطين وشعبها.