مدير عام المؤسسة السورية للبريد يزور البريد الأردني

وطنا اليوم:زار وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد برئاسة المدير العام عماد الدين حمد والوفد المرافق البريد الأردني.

حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب بحضور رئيس قسم سياسات واستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في وزارة الاقتصاد الرقمي الدكتور عبدالسلام عكور ومندوب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إبراهيم الحويطي وكادر البريد الأردني.

وأكد الداوود عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين امتدادًا للشراكة الراسخة بينهما التي أرسى أُسسها جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقا واسعة من التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق مصالحهم المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمستقبل الواعد لكلا الشعبين ويوطد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة .

بدورها قدمت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجالات الخدمات البريدية والخدمات المالية الإلكترونية والتطبيقات والتجارة الإلكترونية وعمليات التحول الرقمي والشحن والتوزيع .

وقدمت الطيب شرحا مفصلا عن تجربة البريد الأردني وعملية التحول الرقمي والتكنولوجي في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والخدمات البريدية وخدمات الشحن والتوزيع ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع ومركز التبادل الدولي والنوافذ البريدية في المؤسسات الحكومية

بالإضافة إلى انظمة تحسين كفاءة العمليات وإدارة الخدمات وإنشاء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والمتاجر والمنصات الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي حتى استطاع البريد بناء بنية تحتية رقمية وتكنولوجية متطورة وآمنة تواكب متغيرات المستقبل وتعزز من مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الأردن ومسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبة أعرب مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد عن سعادته بالاطلاع على أهم المشاريع والإنجازات والخدمات التي يقدمها البريد الأردني والتطور الكبير الذي شهده والتعرف إلى النماذج الناجحة التي طورها البريد الأردني في مجالات البنية التحتية الرقمية والخدمات البريدية الحكومية الإلكترونية إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين مؤكداً السعي للاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتوظيف الخبرات الأردنية في تطوير الخدمات البريدية والمالية والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية واتمتة الخدمات في قطاع البريد السوري.

واستهل الوفد برنامج الزيارة بجولة إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع

حيث قدم مدير المركز عقيد جمارك يحيى الفراهيد شرحا مفصلا عن إجراءات وآليات العمل في المركز وأبرز الخدمات الجمركية والتسهيلات التي يقدمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونيةوالتي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي وتعمل على تنشيط عمليات الشحن من الصادرات والواردات والتي بدورها تسهم في معادلة الميزان التجاري الأردني.

كما زار الوفد السوري مكتب بريد خلدا ومكتب بريد ضاحيه الأمير راشد ومكتب بريد وسط البلد واطلاع على التحديث والتطوير النموذجي للبنى التحتية والخدمات البريدية والرقمية المتنوعة التي تواكب متطلبات العصر .

وأطلع الوفد السوري على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن.