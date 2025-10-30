الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالح

وطنا اليوم:بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الكويت، غيّب الموت رجل الأعمال الكويتي الكبير فوزي مساعد الصالح، أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والهندسية التي تركت بصمات واضحة في مجالات الاستثمار والتنمية والتعليم في الكويت.

يُعد الراحل من الجيل الذي أسهم في صياغة ملامح النهضة العمرانية والاقتصادية في البلاد، حيث شارك في تأسيس مكتب المهندس الكويتي في نهاية الستينيات، وهو من أكبر المكاتب الهندسية في البلاد، وأسهم من خلاله في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع التي شكّلت جزءاً من التطور العمراني في الدولة. كما كان للراحل حضور فاعل في القطاع الخاص، إذ عبّر في أكثر من مناسبة عن رؤيته لتطوير مدينة الكويت ومناطقها الحيوية، مؤكداً أهمية إعادة تأهيل بعض المناطق الرئيسية لمواكبة النمو والتوسع العمراني.

كان الراحل من الداعمين للعمل الثقافي والتعليمي أيضاً، إذ أسهم في إطلاق جائزة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي للكتاب، وكان من أبرز المتبرعين لها عبر شركته التعليمية (فوزك التعليمية)، إيماناً منه بأهمية دعم الإبداع وتشجيع الثقافة الوطنية، وهو من أحفاد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، أحد رواد التعليم الأوائل في الكويت.

عُرف الراحل بعلاقاته الطيبة وسيرته الحسنة، وبتعاونه الدائم مع زملائه في ميادين العمل العام والخاص، كما شارك في الوفد الشعبي الكويتي الذي جاب عدداً من دول العالم عام 1990 بعد الغزو العراقي، لشرح قضية الكويت والدفاع عن العدالة ضمن مؤتمر جدة الشعبي الموسّع.

تميّز الصالح بمسيرة مهنية غنية امتدت لعقود، جمع خلالها بين الفكر الهندسي والرؤية الاقتصادية والالتزام الوطني، فكان من رجال الكويت الذين آمنوا بالتنمية والعمل المنتج، وأسهموا بصمت في بناء مؤسسات اقتصادية وتعليمية وثقافية راسخة