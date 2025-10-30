الأشغال تحدد رسوم استخدام طريق الحرانة – العمري المدفوع

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية الخميس، نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، والذي يتضمن تحديد طريق الحرانة – العمري كطريق مدفوع بدل استخدام.

ووفقاً للنظام المعدل، سيتم استيفاء بدل خدمات مرور عن كل مركبة تتجاوز بوابة التعرفة المروية للطريق في المنطقة الواقعة بين قصير عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية.

وحددت الوزارة بدل التعرفة بواقع (850) فلساً للمركبة الصغيرة ومبلغ تعرفة مرورية مقدارها (2) دیناران و(500) فلس عن سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية.

وبحسب القرار، تُعفى من الدفع المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، إضافةً إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير.

وأكدت الوزارة أن استيفاء البدل سيتم بطرق دفع متعددة، سواء نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويوفر الطريق المدفوع الجديد اختصاراً في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومتراً بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يعني توفيراً ملموساً في استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة على استخدام الطريق.

وأكدت وزارة الأشغال أن تطبيق نظام الطرق البديلة ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الوطنية بما يخدم قطاع النقل التجاري والسياحي، ويعزز من كفاءة الحركة المرورية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.