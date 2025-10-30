بنك القاهرة عمان
افتتاح فعاليات مهرجان التنوع الثقافي في لواء الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:برعاية أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة، أقيم مساء الأربعاء مهرجان التنوع الثقافي في لواء الشونة الجنوبية، بمشاركة واسعة من الهيئات الثقافية والفنية.
وشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، بينهم متصرف اللواء د. صقر الدروع، ومديرة ثقافة البلقاء منى سعود، وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية.
فيما تنوّعت الفعاليات بين عروض فنية فلكلورية لفرق من مختلف محافظات المملكة، وفقرات شعرية ومعارض للمنتجات الثقافية ومنشورات وزارة الثقافة، في أجواء احتفت بالتنوع والإبداع الأردني.
واختُتم المهرجان بتكريم المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث الثقافي


