الجمعية الوطنية للتاهيل تنفذ يوما طبيا في الأغوار الجنوبية

نفذت الجمعية الوطنية للتاهيل يوما طبيا بالشراكه مع لجنة صحة مجتمع الاميرة صالحة بنت عاصم وبالتعاون مع معهد العناية بصحة الاسرة ومؤسسة الملك حسين استفاد منه حوالي 300 شخص في قاعة نادي غور الصافي .

واكد رئيس الجمعية الوطنية للتاهيل المجتمعي فتحي الهويمل بان هذا اليوم الطبي ياتي ضمن خطة الجمعية في خدمة المجتمع المحلي في كافة القطاعات لتقديم الخدمات الطبية و العلاجية للمواطنين من خلال الايام الطببة المختلفة .

واشاد الهويمل بهذه المبادرة التي تعكس حرص الجمعية على تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الانساني.

وبين بانه استفاد من اليوم الطبي 300 شخص طب العام والنسائية وتوزيع النظارات الطبية واجراء فحوصات الضغط والسكري وانشطه ترفيهية تعلمية توعوية للاطفال .

كما اشاد بجهود معهد العتاية بصحة الاسرة ومؤسسة الملك حسين على التعاون الجنوبية وبالاخص في مجال الصحة من خلال اقامة الايام الطببة المختلفة ونشر الوعي والتثقيف في القضايا الصحية التي من شانها الحد والوقاية من بعض الامراض موكدا اهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالصحة العامة وخدمة المجتمع المحلي .

وثمن الهويمل جهود لجنة صحة مجتمع غور الصافي على جهودها في المشاركة في اليوم الطبي التي تعبر شريك رئيسي في تنفيذ الانشطه المتعلقة بالقطاع الصحي .

من جهتة اكد الدكتور علي المشاعلة رئيس مركز صحي الاميرة صالحة بنت عاصم على اهمية اقامة الايام الطبية المجانية التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية والفنية للمواطنين وبالاخص للاشخاص الغير حاصلين على التامين الصحي .

وبين المشاعلة بانه تاتي هذه المشاركة في اطار حرص المركز على خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع باعلى مستوى من الاهتمام والمسؤولية .

واشاد المشاعلة بجهود الجمعية الوطنية للتاهيل المجتمعي التي تعتبر رديفا للمراكز الصحية وبالاخص مركز الاميرة صالحة بنت عاصم .

واعرب عن شكره وتقدير لمعهد العناية بصحة الاسرة ومؤسسة الملك حسين على تنفيذ اليوم الطبي المجاني في غور الصافي .

واشارت رئيسة لجنة صحة مجتمع مركز الاميرة صالحة بنت عاصم حياة دعيسات الى اهمية مثل هذه الايام الطبية التي تساهم في التخفيف والضغط على المراكز الصحية بالاضافة الى تحويل عدد من الحالات التي تستدعي التحويل لاستكمال العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصه .

وشددت دعيسات على الاستمرار في في تنفيذ الايام الطببة الانسانية التي تساهم في التخفيف من الاعباء المادية على المواطنين ومساعدة المراجعين ومرتادي اليومةالطبي من ابناء غور الصافي من خلال تقديم الخدمات العلاجية والطبية .

وأشادت بجهود الجمعية الوطنية على حسن التنظيم وانجاح اليوم الطبي .

واعرب المستفيدين من اليوم الطبي عن شكرهم وتقديرهم للجمعية الوطنية للتاهيل المجتمعي ومعهد العناية بصحة الاسرة ومؤسسة الملك حسين ولجنة صحة مجتمع مركز الاميرة صالحة بنت عاصم على اقامة اليوم الطبي في غور الصافي .