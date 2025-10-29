بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بتوجيهات ملكية.. مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف سترسل إلى غزة

34 ثانية ago
بتوجيهات ملكية.. مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف سترسل إلى غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة جمعية استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف، فواز الشكعة، إن الجمعية وبتوجيهات ملكية سترسل مركبتين إضافيتين إلى شمال القطاع لتشغيلهما في منطقة تل الهوى إلى جانب المركبتين الموجودتين حاليا.
وأضاف، أن الهدف من توسيع المبادرة هو تمكين مزودي الخدمة وبناء قدراتهم في تركيب الأطراف الصناعية وتقديم خدمات التأهيل النفسي والجسدي في قطاع غزة، لتمكينهم من الاستدامة وتوسيع شريحة المستفيدين.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 600 مريض من مبتوري الأطراف.
وتابع “رؤية الملك هي أن تكون مبادرة استعادة الأمل مركز تميز أردني ليخدم جميع المنطقة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:44

الرئيس علي ناصر محمد يحضر ندوة “جواهر الجواهري.. إبحار في عالم الجواهري” في مكتبة الإسكندرية

19:42

الشرع: محادثات مع الأردن والكويت وتركيا بشأن الاستثمار في سوريا

19:34

القاضي يلتقي رئيس المجلس القضائي ورئيس هيئة النزاهة

19:32

الأسواق الحرة ورشة تدريبية في الامن السيبراني

19:28

Orange Jordan launches a new edition in partnership with “Ablers” to empower youth with disabilities

19:14

قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها

19:07

البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل لامتحانات الشامل الأحد المقبل

19:06

الحدادين : عام من العمل الميداني.. حكومة جعفر حسان تختتم المرحلة الأولى من جلساتها في المحافظات بثقة وإنجاز

19:04

الأمانة: إيقاف الخدمات الإلكترونية لغايات تطبيق قرار مجلس الوزراء حول الإعفاءات

19:03

الحدادين : لقاءات ولي العهد في الرياض ترسّخ مكانة الأردن كمحور استثماري وتكنولوجي واعد

18:55

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي المساعيد والمسيب

17:05

يوم توعوي في جامعة مؤتة ضمن حملة “شتاء آمن”

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025