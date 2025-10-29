رئيس الوزراء يكشف عن مشاريع كبرى في العاصمة عمان

رئيس الوزراء: مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون ضمن أولوياتنا التشريعية

رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ برنامج خدمة العلم بداية شباط المقبل

رئيس الوزراء: البدء بتنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة

رئيس الوزراء: هذه الحكومة لن تقبل بالحلول التسكينية لتفادي معالجة التحديات أو تأجيل إنجاز ما هو ضروري

رئيس الوزراء: سيتم إنشاء 38 مدرسة حكومية جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

رئيس الوزراء: سنقوم بتنفيذ عدة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان وفي مقدِّمتها مستشفى البشير

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان أن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك، وأن الحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتعاون مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب.

وقال حسّان في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمان، الأربعاء : “سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويتنا وجهودنا مكرسة بالكامل من أجل ذلك.”

وأضاف: “مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا.”

وشدد على أن “شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.” مشيراً إلى أن “ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة.”

وكشف رئيس الوزراء عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، قائلاً: “هذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله.” واستعرض إنجازات ملموسة: “حققنا نمواً جيداً في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع، وتحسناً كبيراً في أداء سوق عمان المالي بعد أن سجلت بورصة عمان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، ونأمل أن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار.”

وفيما يتعلق بالمديونية، أوضح: “نسعى لتخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، علماً بأنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% حاليَّاً، ونسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90%.”

أشار رئيس الوزراء إلى أن “‏عمَّان من أكثر مدن العالم التي شهدت زيادة سكَّانيَّة خلال العقدين الماضيين، لكنَّها في المقابل شهدت تطوُّراً ونهضة وتقدُّماً وازدهاراً؛ بفضل جهود قيادتنا الهاشميَّة وحرصها على تحقيق الأفضل دائماً.”

واستعرض رئيس الوزراء الرؤية التنموية لمحافظة العاصمة، قائلاً: “تشمل إطلاق مشاريع وطنيَّة واستثماريَّة مهمَّة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنَّقل والمياه والصحَّة والتَّعليم وغيرها، ليس في مناطق أمانة عمان فقط، بل في جميع مناطق محافظة العاصمة وبلديَّاتها من الموقَّر، إلى الجيزة، وناعور، وسحاب، وأم الرصاص، وأم البساتين، وحسبان، والعامريَّة.”

تلفريك جبل القلعة

وأعلن حسان عن بدء تنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة، موضحاً: “ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّ يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمَّان ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة؛ باعتبارها تراثاً وتاريخاً ومجتمعاً متجذراً.” وأضاف: “ستديره شركة رؤية عمَّان بدعم من وزارة السِّياحة، وسينطلق ضمن مسارين يمتدَّان من جبل القلعة إلى اللويبدة والمدرَّج الرُّوماني، وسيتمّ تشغيله خلال 15 شهراً.”

وكشف عن خطة الحكومة وأمانة عمان لتنفيذ مشاريع نوعيَّة في قطاع النَّقل، تشمل “توسعة خدمات الباص سريع التردُّد ليصل إلى السَّلط هذا العام، إلى جانب زيادة عدد الحافلات التي تعمل على مسار عمَّان – مأدبا، والذي ينقل يوميَّاً قُرابة 1300 مواطن، واستفاد منه منذ تشغيله قبل ستَّة شهور أكثر من 150 ألف مواطن.”

كما أعلن عن العمل على إنشاء الجسر العلوي بين صويلح وجسر ناعور، قائلاً: “لا يعالج الازدحام المروري فقط في طريق المطار وطريق الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية) فقط، بل يوفِّر حلاً بديلاً سريعاً يضمن انسيابيَّة المرور بين شمال المملكة وجنوبها دون الحاجة للدخول إلى وسط العاصمة… وسيضم مساراً للباص سريع التردُّد أيضاً، وسيتم بالشراكة مع القطاع الخاص.”

وأشار إلى دراسات لتشغيل قطار خفيف بين عمَّان والزَّرقاء باستخدام خط الحديد الحجازي، مع هدف تشغيله بحلول 2030.

مطار عمان المدني يعود الشهر المقبل

وأكد افتتاح مطار عمان المدني في ماركا الشهر المقبل، “بما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.”

وأعلن عن مشاريع مياه بقيمة 300 مليون دينار في عمّان خلال 3 أعوام، مع استمرار تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه بوتيرة ممتازة، وإنهاء الغلق المالي خلال أشهر.

وكشف عن إنشاء 38 مدرسة حكوميَّة جديدة في العاصمة خلال 3 أعوام، منها 8 بالشراكة مع القطاع الخاص، و16 قيد الإنشاء. كما سيتم توسعة مستشفى البشير بـ45 مليون دينار، وإنشاء مبنى عيادات خارجية في القويسمة.

وأعلن عن مركز رياضي في مرج الحمام، ونقل مسلخ عمّان إلى الماضونة بـ50 مليون دينار بحلول 2028، وتطوير مئات الآلاف من الدونمات عبر الشركة الأردنية لتطوير المدن لمواجهة نمو سكاني متوقع يصل إلى 11 مليون نسمة في عمّان والزرقاء بحلول 2050.

وأكد حرص الحكومة على علاقة تعاون مع البرلمان، مع أجندة تشريعية تشمل الموازنة العامة، خدمة العلم، الإدارة المحلية، الضمان الاجتماعي، وتعديلات على ضريبة الأبنية بزيادة الخصم إلى 75%.