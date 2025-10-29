أورنج الأردن تطلق دورة جديدة بالشراكة مع “قادرون” لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل لدورة جديدة من برنامج “قادرون” بالشراكة مع شركة “قادرون للتدريب وإدماج ذوي الإعاقة Ablers” بهدف تمكين الشباب من ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل من خلال برنامج تدريبي شامل يطوّر مهاراتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للفرص الوظيفية.

حيث سيُقدّم البرنامج للمشاركين فرصاً متكاملة تشمل تطوير المهارات الوظيفية عبر تدريب متخصص، والحصول على جلسات إرشاد مهني ودعم فردي لتعزيز قدراتهم، إلى جانب إمكانية الترشح لفرص عمل لدى أورنج الأردن لمن يثبت توافق مؤهلاته مع الشواغر المتاحة.

وفُتح باب التقديم أمام الشباب من ذوي الإعاقة الراغبين بالتسجيل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والحاصلين على شهادة جامعية، والملتزمين بالمشاركة الفاعلة في جميع أنشطة البرنامج.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التزام أورنج الأردن الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقمياً واقتصادياً، ضمن مظلتها “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، وبما ينسجم مع استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية التي تركز على الدمج الشامل وإتاحة الفرص للجميع.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة الرابط: https://forms.gle/8QEW3CqRmDuz2HDU6