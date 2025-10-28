المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

وطنا اليوم – تُنظم الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد في الأردن، وجمعية أطباء النسائية والتوليد في نقابة الأطباء، والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، مؤتمرها الدولي المشترك الثاني، يومي الخميس والجمعة المقبلين في فندق الرويال – عمّان.

ويرأس المؤتمر رئيس الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية الدكتور مازن الزبدة، ورئيسة الجمعية الأردنية لاختصاصيي الأمراض النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب، ورئيس الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد الدكتور ماهر المعايطة.

ويبحث المؤتمرمن خلأل 32 محاضرة وورقة علمية يقدمها نخبة من الأساتذة والخبراء من بريطانيا، من بينهم رئيسة الكلية الملكية البريطانية ونائبها الأول وعدد من الأساتذة البريطانيين والعرب العاملين في بريطانيا.

كما يشارك في المؤتمر الرئيس السابق للاتحاد العالمي لأطباء النسائية والتوليد ورئيس الجمعية المصرية للخصوبة والإنجاب الدكتور جمال أبو سرور، إلى جانب عدد من الخبراء والأساتذة العرب والأجانب.

ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي لدى المرأة، والتطورات في العلاج الجراحي باستخدام المناظير والروبوتات، إضافة إلى العلاجات الحديثة في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب.

وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات متعلقة بـصحة المرأة مثل تأثير السمنة على الحمل والإنجاب، ومضاعفات الحمل كالإجهاض المتكرر والولادة المبكرة وغيرها.

ويُسبق المؤتمر ورشة عمل تعقد يوم الأربعاء في فندق الرويال، تتناول المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية ودورها في التشخيص المبكر لأورام المبيض.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر جلسة حوارية حول تزايد معدلات الولادات القيصرية في الأردن والمنطقة والعالم، يديرها الدكتور مازن الزبدة بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.