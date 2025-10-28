بنك القاهرة عمان
ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

4 ساعات ago
ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض.
ويجمع المؤتمر رؤساء دول ومستثمرين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الاقتصادية العالمية، لبحث سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.
وسيعقد سمو ولي العهد على هامش المؤتمر لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية.


