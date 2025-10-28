بنك القاهرة عمان
القاضي يترأس اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش واختيار القيسي رئيساً والعموش للجنة الصياغة

5 ساعات ago
القاضي يترأس اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش واختيار القيسي رئيساً والعموش للجنة الصياغة

وطنا اليوم _

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة شكلت خارطة طريق سيسير مجلس النواب على هديها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهدافنا ومصالحنا الوطنية.

حديث القاضي جاء لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش اليوم الثلاثاء، وخلالها اختير أعضاء اللجنة بالتزكية النائب نصار القيسي رئيساً لها والنائب أروى الحجايا مقرراً، كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة صياغة الرد، النائب حسين العموش (رئيسا)، والنائب ديمه طهبوب (مقررا).

وضمت لجنة الرد كل من النواب: علي الخلايلة، نصار القيسي، فليحة الخضير، حكم المعادات، عبد الباسط الكباريتي، مصطفى الخصاونة، هدى نفاع، حمود الزواهرة، آمال الشقران، حسين العموش، سامر الأزايدة، ايمن أبو هنية ، اروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، مؤيد العلاونة، زهير الخشمان، ايمن البدادوة، سليمان السعود، محمد الرعود، محمد السبايلة، ديمة طهبوب، هدى العتوم، بيان المحسيري، باسم الروابدة، وسام الربيحات، محمود النعيمات، عبدالرؤوف الربيحات، رانيا أبو رمان.

وضمت اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الرد، كل من النواب: حسين العموش (رئيساً)، وديمه طهبوب (مقرراً)، وأروى الحجايا، رانيا ابو رمان، أيمن البدادوة، فليحة الخضير، محمد السبايلة، عبد الرؤوف الربيحات.


