أبوالفول: حمامة قد تكون نقلت البق إلى مدرسة ام الصليح

وطنا اليوم:أكد مدير التربية والتعليم للواء الزرقاء الثانية، وائل أبو الفول، أن السبب وراء تعطيل دوام طلبة مدرسة أم الصليح الثانوية للبنات هو رصد حشرة “البق” في بعض المرافق، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بشكل احترازي لضمان سلامة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وأوضح أبو الفول، أن الحشرة المنتشرة هي “البق”، وأن التحقيقات والدراسات التي أجرتها الجهات المعنية تشير إلى أن البيئة المحيطة بالمدرسة هي المصدر المحتمل لهذه الحشرات.

وبيّن أن المدرسة تقع في منطقة زراعية تتواجد فيها حظائر للأغنام وحيوانات وزرع، مشيرًا إلى أن السبب في وصول الحشرات للمدرسة قد يكون عن طريق طائر (كالحمام)، حيث إن حمامة واحدة كفيلة بنقل الحشرات إلى داخل المبنى المدرسي.

وشدد على أن قرار التعطيل لثلاثة أيام جاء لمنع تفاقم المشكلة، حيث كان الانتشار محدودًا ويقتصر على عدد قليل من الغرف الصفية، وأن الإجراء احترازي قبل أن تنتشر الحشرات في باقي الغرف أو يتعرض أي طالب للقرص، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض أي طالب لأي إصابة. كما اتُخذ القرار لطمأنة أولياء الأمور بأن الطلبة بخير.

وأشار أبو الفول إلى أن قرار تعطيل المدرسة لثلاثة أيام جاء لغايات الرش والتعقيم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقد بدأ تنفيذ إجراءات الرش يوم أمس ويستمر اليوم (الثلاثاء/الأربعاء)، على أن يُستأنف الدوام بشكل طبيعي يوم الأحد بعد الانتهاء من التعقيم.

ولضمان عدم تأثر التحصيل الدراسي، أكد المدير أنه سيتم تعويض العطل من خلال دوام الطلبة أيام السبت.

يذكر أن لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، أوصت بتعطيل الطلبة في مدرسة أم الصليح الثانوية المختلطة حرصا على سلامة الطلبة من انتشار الحشرات في بعض مرافق المدرسة