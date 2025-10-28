تجارة عمان تبحث مع سفير رواندا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب، مع سفير جمهورية رواندا في المملكة جيمس نغانغو، عدداً من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح الخطيب أن لقاء اليوم يأتي متابعةً لمخرجات زيارة الوفد الأردني إلى رواندا في شهر تشرين الأول الماضي، والتي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص الأردني، حيث عُقدت خلالها اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، إلى جانب منتدى أعمال أردني – رواندي أقيم على هامش الزيارة.

وأكد الخطيب أن اللقاء مع السفير الرواندي يشكّل خطوة عملية لترجمة مساعي الجانبين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض المتخصصة وتبادل الوفود التجارية بين البلدين.

وشدّد الخطيب على حرص القطاع التجاري والخدمي في المملكة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع رواندا في مختلف المجالات، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

وبيّن الخطيب أن السفير الرواندي اقترح تنظيم منتدى أعمال مشترك بين السفارة الرواندية في عمّان وجميع الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار من القطاعين العام والخاص الأردني، وذلك في الثالث عشر من الشهر المقبل، تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الأردنية – الرواندية المشتركة في دورتها القادمة بالعاصمة عمّان خلال شهر آذار عام 2026.

ومن جانبه، أكّد السفير الرواندي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأشار السفير نغانغو إلى أن منتدى الأعمال المقترح يمثل منصة مهمة لتعميق الحوار بين رجال الأعمال من الجانبين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا. كما سيُسهم المنتدى في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل التواصل المباشر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون تخدم المصالح المشتركة.