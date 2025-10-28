هيئة الطاقة: إدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية للمملكة بالمراحل النهائية

وطنا اليوم:كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مشروع إدخال أسطوانات الغاز المركّبة، المعروفة بالاسطوانات (البلاستيكية) إلى السوق الأردني قد وصل إلى المراحل النهائية، إذ تُجرى حالياً الفحوصات التقنية النهائية وتجهيز البُنى التحتية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لمنحها الترخيص الرسمي للتداول.

ولفتت الهيئة إلى أنها لم تصدر حتى اللحظة أي ترخيص لاستيراد أو تعبئة هذه الأسطوانات، مشيرة إلى أن منح الترخيص قائم على استيفاء كامل المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة.

وأشارت إلى أن استخدام هذه الأسطوانات سيكون اختيارياً للمستهلكين إلى جانب الأسطوانات المعدنية التقليدية، ولن يتحمّل المستخدم أي تكلفة إضافية نتيجة هذا الخيار.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن بشكل رسمي موعد التداول حال استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، داعية المستثمرين والجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.