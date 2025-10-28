النداف: البلدية تعمل على تطوير سوق الصاغة في إربد

وطنا اليوم:أجرى رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى بالإنابة، عماد النداف، جولة تفقدية في سوق الصاغة وسط المدينة، يرافقه عدد من مهندسي البلدية وأعضاء غرفة تجارة إربد، للاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها التجار على أرض الواقع.

وأكد النداف حرص البلدية على تلبية المطالب المشروعة لتجار السوق والعمل على تحسين البيئة التجارية بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية وتنشيط وسط المدينة.

وتضمنت المطالب التي تم عرضها تنظيم البسطات وإبعادها عن مداخل السوق، منع السيارات من إغلاق المداخل، صيانة محول الكهرباء في “ساحة الصاغة”، وتطوير الساحة والاهتمام بها بشكل يومي.

كما ناقشت الجولة مشاكل صحية مرتبطة بشبكة الصرف الصحي في بعض العمارات المطلة على السوق، إضافة إلى وجود مكاره صحية في إحدى العمارات شبه المهجورة.

وأوضح النداف أن البلدية ستتخذ خطوات عملية خلال الأيام المقبلة لمعالجة الشكاوى وتحسين الخدمات في السوق وساحة الصاغة بما يضمن راحة التجار والزوار على حد سواء