مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

وطنا اليوم – عقد كل من المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي، وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس الأردن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في فندق سانت ريجس للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025 الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وسيكون المعرض و المؤتمر بتنظيم مشترك من المركز الوطني للأمن السيبراني والمركز الأردني للتصميم والتطوير وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس الأردن، خلال الفترة من 18-20 تشرين الثاني 2025، والذي يعتبر منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني استجابة مع التقدم التكنولوجي وتقنيات المستقبل، إذ يضم C8 هذا العام عدة فعاليات: قمة الدوت سايبر، مسابقة آرميثون الدولية، معرض الذكاء الاصطناعي، مسابقة اختراق حي، وتمرين سيبراني CYBER DRILL لأبرز قطاعات البنية التحتية الحرجة.

وترأس المؤتمر الصحفي كل من المهندس محمد الصمادي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والمهندس راتب أبو الراغب رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال والمتحدث الرسمي باسم المركز الاردني للتصميم (جودبي) وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس الأردن.

وأكّد المهندس الصمادي، في كلمته الافتتاحية، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لهذا الحدث تُجسّد اهتمام سموّه الكبير بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني، باعتبارها ركائز أساسية في بناء المستقبل الاقتصادي والأمني للمملكة.

وأضاف أن مؤتمر C8 هذا العام يُعقد بمشاركة ما يقارب 5000 حاضر من أكثر من 50 دولة حول العالم، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً دولياً ومحلياً، ما يعكس مكانة المؤتمر كمنصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تسارعاً غير مسبوق في الابتكار الرقمي والتطور التكنولوجي، وما يصاحبه من تحديات متزايدة في الفضاء السيبراني، مما يبرز دور الأردن كمركز إقليمي فاعل يسعى إلى تعزيز بيئة سيبرانية آمنة، وبناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للمركز الوطني للأمن السيبراني شكّلت نقطة تحول محورية في مسيرة المركز، إذ عكست الدعم الملكي المستمر لتمكين القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية البنية التحتية السيبرانية في المملكة. وقد أسهمت هذه الزيارة في إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الوطنية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى هذا الحدث الكبير، الذي يجسّد ثمرة هذا الدعم والتوجيه الملكي المتواصل.

واختتم بالتأكيد على أن مؤتمر ومعرض C8 ليس مجرد فعالية، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر أمناً وابتكاراً، ومواصلة لمسيرة الريادة التي يقودها سمو ولي العهد المعظم في دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وقال المهندس راتب ابو الراغب إن المركز الاردني للتصميم والتطوير (جودبي) يفخر بشراكته الاستراتيجية في هذا الحدث الوطني الرائد، بوصفه أحد الشركاء الرئيسيين في تنظيم فعالية مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني “C8” ، من خلال مساهمته الفاعلة في دعم منظومة الأمن السيبراني والابتكار التقني في الأردن، وتقديم أحدث الحلول والمنتجات المطوّرة محلياً في مجالات الدفاع الرقمي والتكنولوجيا المستقبلية، إذ يأتي ضمن هذه المشاركة تنظيم مسابقة ARMYTHON بنسختها الثالثة والتي تشهد تطوراً ملحوظاً مع زيادة المشاركة الدولية بنسبة 92.3 %مقارنة بالنسخة السابقة، حيث تضم 33 فريقاً من 25 دولة من قارة امريكا الجنوبية والقارة الاسيوية والافريقية والأوروبية وتتضمن المسابقة هذا العام 12 فئة من التحديات التقنية المتخصصة في الأمن السيبراني والتشفير عبر 200 تحدٍ. وتمثل الأردن بأربعة فرق رسمية، مما يعكس التزامه بتطوير موارده البشرية في الأمن السيبراني.

وأضاف المهندس ابو الراغب، بأنه هذه النسخة من معرض AIDTSEC تأتي في مرحلة مفصلية يشهد فيها العالم تناميًا غير مسبوق في الاهتمام بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل، وهما ركيزتان اساسيتان أصبحتا تمسّان صميم الأمن الوطني والدفاعي والاقتصادي، حيث يشهد المعرض مشاركة واسعة تتمثل بأكثر من 50 شركة ومؤسسة محلية ودولية تمثل نخبة من القطاعات المتخصصة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة، من بينها شركات رائدة من دول الخليج العربي ومشاركة جهات أمنية محلية متخصصة مثل مديرية الأمن العام ، مما يعكس حجم الإهتمام الدولي الكبير الذي تحظى به هذه الفعالية ومستوى الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة الأمن السيبراني في المنطقة وأهمية التعاون بين القطاعين الأمني والتقني في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني والإقليمي، ويتيح معرض AIDTSEC بنسخته الثالثة فتح باب الشراكات وتعاونات دولية بين الشركات المحلية والاقليمية وتبادل اخر ما توصلت إليه الحلول والتقنيات.