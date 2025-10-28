بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة صحية في المملكة

28 أكتوبر 2025
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة صحية في المملكة

وطنا اليوم _

أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن توسيع نطاق خدمة “طلب موعد متابعة” لتشمل 72 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة موزعة في مختلف محافظات المملكة، وذلك استمرارا لجهودها في تطوير الخدمات الصحية الرقمية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها أضافت أخيرا عددا من المنشآت الصحية الجديدة إلى الخدمة منها: مركز صحي أبو نصير الأولي، مختبرات السلط المركزية، مركز صحي البنيات الأولي، مركز صحي خشافية الدبايبة الأولي، مركز صحي الشيخ حسين الأولي، مركز صحي سال الأولي، ومركز صحي حنينا الأولي.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تسهيل رحلة العلاج وتمكين المرضى من حجز مواعيد المتابعة إلكترونيا عبر منصة وتطبيق “حكيمي”، بما يوفر الوقت والجهد على المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء، ويسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، على التزام الشركة بمواصلة تطوير خدمات الصحة الرقمية بما يواكب تطورات التكنولوجيا ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن توسيع نطاق خدمة “طلب موعد متابعة” يعكس رؤية الشركة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، لتقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة للمريض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا