الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة صحية في المملكة

وطنا اليوم _

أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن توسيع نطاق خدمة “طلب موعد متابعة” لتشمل 72 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة موزعة في مختلف محافظات المملكة، وذلك استمرارا لجهودها في تطوير الخدمات الصحية الرقمية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها أضافت أخيرا عددا من المنشآت الصحية الجديدة إلى الخدمة منها: مركز صحي أبو نصير الأولي، مختبرات السلط المركزية، مركز صحي البنيات الأولي، مركز صحي خشافية الدبايبة الأولي، مركز صحي الشيخ حسين الأولي، مركز صحي سال الأولي، ومركز صحي حنينا الأولي.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تسهيل رحلة العلاج وتمكين المرضى من حجز مواعيد المتابعة إلكترونيا عبر منصة وتطبيق “حكيمي”، بما يوفر الوقت والجهد على المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء، ويسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، على التزام الشركة بمواصلة تطوير خدمات الصحة الرقمية بما يواكب تطورات التكنولوجيا ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن توسيع نطاق خدمة “طلب موعد متابعة” يعكس رؤية الشركة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، لتقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة للمريض.