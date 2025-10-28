بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأمانة تطلق مسار الباص السريع 106 بالحافلات الكهربائية بين رغدان وصويلح

28 أكتوبر 2025
الأمانة تطلق مسار الباص السريع 106 بالحافلات الكهربائية بين رغدان وصويلح

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، مسارا جديدا بحافلات كهربائية لخدمة الباص سريع التردد رقم (106) الذي يربط مجمع رغدان السياحي بمحطة صويلح، بطول 18.6 كيلومتر، مرورا بعدد من المحطات المجهزة بجميع الخدمات ومقاعد الانتظار.
وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته إطلاق المسار، إننا نخطو اليوم خطوة جديدة نحو نقل عام أكثر استدامة وحداثة في عمان، حيث أن إطلاق مسار الباص سريع التردد رقم (106) بالحافلات الكهربائية هو تأكيد التزام الأمانة برؤية عمان كمدينة ذكية وصديقة للبيئة.
وأكد أن تشغيل هذا المسار الجديد يتم باستخدام حافلات كهربائية حديثة وصديقة للبيئة لأول مرة ضمن أسطول النقل العام، في خطوة تعكس التزام عمان بالتحول نحو وسائل نقل مستدامة واقتصادية تقلل الانبعاثات والكلف التشغيلية.
وبين أن جميع الحافلات الكهربائية مزودة بخدمات الباص السريع الذكية، مثل الإنترنت المجاني وأنظمة المراقبة وطرق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تجهيزات مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة، ما يعزز تجربة تنقل آمنة ومريحة للمواطنين.
وأوضح الشواربة، أن إطلاق الخدمة من مجمع رغدان السياحي يأتي ليعيد للمجمع حيويته ودوره في تعزيز خدمات النقل داخل العاصمة.
يشار إلى أن الحافلات الكهربائية جاءت بتمويل جزئي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
ويعمل المسار الجديد (106) على مدار اليوم، حيث تنطلق الرحلات بين رغدان وصويلح كل 20 دقيقة من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا