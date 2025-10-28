الأمانة تطلق مسار الباص السريع 106 بالحافلات الكهربائية بين رغدان وصويلح

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، مسارا جديدا بحافلات كهربائية لخدمة الباص سريع التردد رقم (106) الذي يربط مجمع رغدان السياحي بمحطة صويلح، بطول 18.6 كيلومتر، مرورا بعدد من المحطات المجهزة بجميع الخدمات ومقاعد الانتظار.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته إطلاق المسار، إننا نخطو اليوم خطوة جديدة نحو نقل عام أكثر استدامة وحداثة في عمان، حيث أن إطلاق مسار الباص سريع التردد رقم (106) بالحافلات الكهربائية هو تأكيد التزام الأمانة برؤية عمان كمدينة ذكية وصديقة للبيئة.

وأكد أن تشغيل هذا المسار الجديد يتم باستخدام حافلات كهربائية حديثة وصديقة للبيئة لأول مرة ضمن أسطول النقل العام، في خطوة تعكس التزام عمان بالتحول نحو وسائل نقل مستدامة واقتصادية تقلل الانبعاثات والكلف التشغيلية.

وبين أن جميع الحافلات الكهربائية مزودة بخدمات الباص السريع الذكية، مثل الإنترنت المجاني وأنظمة المراقبة وطرق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تجهيزات مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة، ما يعزز تجربة تنقل آمنة ومريحة للمواطنين.

وأوضح الشواربة، أن إطلاق الخدمة من مجمع رغدان السياحي يأتي ليعيد للمجمع حيويته ودوره في تعزيز خدمات النقل داخل العاصمة.

يشار إلى أن الحافلات الكهربائية جاءت بتمويل جزئي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويعمل المسار الجديد (106) على مدار اليوم، حيث تنطلق الرحلات بين رغدان وصويلح كل 20 دقيقة من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء.