تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور

وطنا اليوم:كشفت تقارير أمنية حديثة عن اختراق ضخم سرق أكثر من 183 مليون كلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني، مما دفع الخبراء إلى حث جميع مستخدمي Gmail على التحقق الفوري من حساباتهم.

وتحدث خبير الأمن السيبراني الأسترالي، تروي هانت، عن الحادثة، مشيرا إلى أن حجم البيانات المسروقة بلغ 3.5 تيرابايت، أي ما يعادل 875 فيلما كاملا عالي الدقة. وأضاف أن جميع مزوّدي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook وYahoo، تأثروا بهذا الاختراق.

كيف تتحقق مما إذا تعرض بريدك للاختراق؟

وقعت الحادثة في أبريل 2025، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرا عبر موقعه Have I Been Pwned (HIBP). وتحتوي البيانات المخترقة على عناوين البريد الإلكتروني والمواقع التي تم الدخول إليها وكلمات المرور المستخدمة.

للتحقق:

زيارة موقع HIBP.

إدخال بريدك الإلكتروني في شريط البحث.

النقر على زر “تحقق” للاطلاع على أي اختراقات مرتبطة بحسابك.

وحتى إذا لم يظهر بريدك ضمن الاختراق الأخير، فقد يكون قد تعرض لاختراقات سابقة تمت خلال السنوات الماضية.

وإذا تبيّن أن بريدك متأثر:

غيّر كلمة المرور فورا.

فعّل المصادقة الثنائية (2FA) لتلقي رمز على هاتفك عند تسجيل الدخول.

استخدم كلمات مرور فريدة لكل حساب، ويفضل الاعتماد على مدير كلمات مرور لتسهيل إدارتها.

وأوضح هانت أن الاختراق لم يكن حالة فردية، بل نتيجة سجلات سرقة — ملفات بيانات تنشئها برامج خبيثة، وتكرر البيانات عبر منصات متعددة. وأضاف أن كلمات المرور المستخدمة على مواقع أخرى مثل أمازون وإيباي ونتفليكس معرضة أيضا للخطر.

نصائح الخبراء

شدد خبراء الأمن على ضرورة استخدام كلمات مرور طويلة ومعقدة لا تقل عن 16 حرفا، تتضمن الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. وأكدوا على أهمية تفعيل المصادقة متعددة العوامل كلما كانت متاحة.

وذكر بنجامين بروندج، من منصة الأمن السيبراني Synthient، أن المستخدمين لا يجب أن يفترضوا الأمان لمجرد استخدام كلمات مرور قوية.