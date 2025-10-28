وفاة بحادث دهس في عمان

وطنا اليوم:قال الملازم الثاني ليث الفريحات من الدوريات الخارجية إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار، نتج عنه إصابتان متوسطتان.

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين قبل جسر المطار، دون إصابات.

أيضًا تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ولا إصابات.

ونوَّه إلى أن أسباب الحوادث المذكورة تعود لعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية ومسافة الأمان، إضافة إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وتمكنت الدوريات من ضبط سيارة وصلت سرعتها إلى 199 كم/ساعة في منطقة ضبعة، وتم إجراء اللازم.

من جانبها قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل يوم أمس بعد إشارات البشيتي باتجاه إشارات البنك العربي مع حادث دهس، نتج عنه وفاة المشاة.