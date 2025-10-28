اتفاقية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية لمعالجة المدنيين في مركز الأزرق الطبي العسكري

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء منطقة الأزرق، وقّعت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية اتفاقية تعاون مشترك، تتيح شمول المدنيين من أبناء قضاء الأزرق بالخدمات التي يقدمها مركز طبي الأزرق العسكري الشامل بما في ذلك أسرة غسيل الكلى وامراض النسائية.

وتأتي الاتفاقية متابعةً للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء إلى قضاء الأزرق الأسبوع الماضي، والتي وجَّه خلالها بشمول المدنيين من أبناء الأزرق بالخدمات التي يقدِّمها المركز الطبِّي العسكري والتَّعاون ما بين وزارة الصحَّة والخدمات الطبيَّة الملكيَّة بهذا الخصوص.

وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة في القطاع الصحي، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بعدالة وكفاءة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وأشار البدور إلى أنه تم توفير طبيب نسائية بشكل دائم من قبل الخدمات الطبية في المركز الطبي، بالإضافة إلى تزويد المركز بأجهزة تصوير تلفزيونية حديثة، لافتا إلى أن المركز سيبدأ اليوم باستقبال المدنيين وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

من جانبه، أوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري أن الاتفاقية تعكس التزام الخدمات الطبية بدعم الجهود الوطنية في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الحموري أن مركز الأزرق العسكري الشامل سيُصبح نموذجاً للتكامل بين القطاعات الصحية المدنية والعسكرية في المملكة، مبيناً أنّ العمل جار على إنشاء قسم توليد ونسائية متكامل ضمن المركز وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى لتلبية احتياجات أبناء المنطقة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو تعزيز الجهود وتكاملها بين مختلف المؤسَّسات لتحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية وضمان استدامتها في جميع المحافظات.