بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اتفاقية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية لمعالجة المدنيين في مركز الأزرق الطبي العسكري

28 أكتوبر 2025
اتفاقية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية لمعالجة المدنيين في مركز الأزرق الطبي العسكري

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء منطقة الأزرق، وقّعت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية اتفاقية تعاون مشترك، تتيح شمول المدنيين من أبناء قضاء الأزرق بالخدمات التي يقدمها مركز طبي الأزرق العسكري الشامل بما في ذلك أسرة غسيل الكلى وامراض النسائية.
وتأتي الاتفاقية متابعةً للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء إلى قضاء الأزرق الأسبوع الماضي، والتي وجَّه خلالها بشمول المدنيين من أبناء الأزرق بالخدمات التي يقدِّمها المركز الطبِّي العسكري والتَّعاون ما بين وزارة الصحَّة والخدمات الطبيَّة الملكيَّة بهذا الخصوص.
وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة في القطاع الصحي، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بعدالة وكفاءة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وأشار البدور إلى أنه تم توفير طبيب نسائية بشكل دائم من قبل الخدمات الطبية في المركز الطبي، بالإضافة إلى تزويد المركز بأجهزة تصوير تلفزيونية حديثة، لافتا إلى أن المركز سيبدأ اليوم باستقبال المدنيين وتقديم الخدمات العلاجية لهم.
من جانبه، أوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري أن الاتفاقية تعكس التزام الخدمات الطبية بدعم الجهود الوطنية في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف الحموري أن مركز الأزرق العسكري الشامل سيُصبح نموذجاً للتكامل بين القطاعات الصحية المدنية والعسكرية في المملكة، مبيناً أنّ العمل جار على إنشاء قسم توليد ونسائية متكامل ضمن المركز وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى لتلبية احتياجات أبناء المنطقة.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو تعزيز الجهود وتكاملها بين مختلف المؤسَّسات لتحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية وضمان استدامتها في جميع المحافظات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا