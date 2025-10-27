تحذير من السير: الدراجات الهوائية المزودة بقوة دفع غير قانونية

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة السير، أن استخدام الدراجات الهوائية المزودة بقوة دفع آلية، مثل المحركات الكهربائية، يعد مخالفة صريحة للقانون ويعرض مستخدميها للمساءلة القانونية.

في تحذير رسمي موجه للمواطنين، شددت “إدارة السير”، عبر بيان توضيحي نشر على منصاتها الرسمية، على أن “الدراجات الهوائية المزودة بقوة دفع” تعتبر “غير قانونية على الطريق العام”.

وأوضح البيان، الذي أرفق بصور توضيحية لنماذج من هذه الدراجات، أن “استخدام أي دراجة هوائية مزودة بقوة دفع آلية على الطريق العام.. يعرضك للمساءلة القانونية”.

وتظهر الصور المرفقة دراجات هجينة تشبه في تصميمها الدراجات الهوائية التقليدية، لكنها مزودة ببطاريات ومحركات دفع كهربائية، وهو ما يخرجها عن تصنيف “الدراجات الهوائية” المسموح بها ويضعها في إطار المركبات الآلية التي تتطلب ترخيصا وإجراءات قانونية خاصة للسير على الطرق العامة.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود مديرية الأمن العام المستمرة لضبط وتنظيم حركة السير على الطرقات، وضمان سلامة المواطنين، ومنع استخدام أي مركبات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات القانونية، لما قد تسببه من حوادث مرورية تعرض حياة مستخدميها ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر