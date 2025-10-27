أمنية إحدى شركات Beyon تكشف عن زي الوحدات بالشعار الجديد وتؤكد شراكتها الراسخة مع النادي

وطنا اليوم: كشفت أمنية، إحدى شركات Beyon والراعي الرسمي لنادي الوحدات، اليوم الاثنين، عن الزي الجديد للفريق بشعارها المطوّر، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق الهوية البصرية الجديدة للشركة ضمن مرحلة استراتيجية تعكس روح الابتكار والانطلاقة المتجددة نحو المستقبل.

وجاء الإعلان خلال فعالية إعلامية حضرها مسؤولو شركة أمنية ومجلس إدارة نادي الوحدات والجهاز الفني واللاعبون، حيث أكدت أمنية أن شراكتها مع الوحدات تأتي ضمن التزامها المستمر بدعم قطاعي الشباب والرياضة، وخاصة الأندية الجماهيرية التي تسهم في تعزيز حضور الرياضة الأردنية على المستويات كافة.

وأعرب المدير التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: “نعتز في أمنية بشراكتنا مع نادي الوحدات، النادي العريق الذي يمتلك تاريخاً مليئاً بالإنجازات وقاعدة جماهيرية هي الأكبر في الأردن. إطلاق الزي الجديد بشعار أمنية المحدث يؤكد التزامنا بدعم النادي ومساندته لمواصلة تحقيق النجاحات وإسعاد جماهيره، بما يسهم في تطوير كرة القدم الأردنية والرياضة المحلية بشكل عام.”

ومن جانبها، قالت دينا الداوود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية: “هوية أمنية الجديدة تمثل وعداً بمستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً، واليوم نجسّد هذا الوعد بالشراكة مع الوحدات عبر إطلاق زيه الجديد. علاقتنا مع النادي تتجاوز الرعاية التجارية لتترجم ارتباطنا الحقيقي بالمجتمع ودورنا في تمكين الشباب ودعم الرياضة الجماهيرية.”

وأضافت: “جماهير الوحدات تضرب مثالاً على الشغف والانتماء للرياضة، ونحن فخورون بأن نكون قريبين منهم ومن أحلامهم، آملين أن يكون هذا الموسم مليئاً بالإنجازات والفرح ورفع راية الوطن عالياً.”

من جهته، أعرب امين سر والناطق الاعلامي باسم لنادي الوحدات، وليد السعودي عن تقديره لدعم أمنية، قائلاً: “نثمن دعم شركة أمنية المتواصل لنادي الوحدات، والذي كان له أثر واضح في تعزيز قدرات الفريق وتوفير البيئة المناسبة للاعبينا من أجل المنافسة على الألقاب. إطلاق الزي الجديد اليوم يعكس مرحلة تجديد وطموح متصاعد نحو منصات التتويج، وبما يليق بجماهير الوحدات الوفية.”

وكانت شركة أمنية قد أعلنت مؤخراً عن هويتها المؤسسية الجديدة كإحدى شركاتBeyon ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الهوية وتوسيع آفاق الابتكار والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.