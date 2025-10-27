بنك القاهرة عمان
تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات

تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات

وطنا اليوم:أوصت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بتعطيل طالبات مدرسة أم الصليح الثانوية المختلطة حرصا على سلامة الطلبة من انتشار حشرات البق وغيرها في بعض مرافق المدرسة.
ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، الاثنين، فإن مدير التربية والتعليم وائل أبو الفول، قرر تعطيل المدرسة لثلاثة أيام احترازيا لغايات الرش والتعقيم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين أبو الفول أن السبب وراء وجود مثل هذه الحشرات، هو أن المدرسة تقع ضمن منطقة زراعية توجد فيها حظائر الأغنام، مشيرًا إلى أنه سينم تعويض العطل من خلال دوام الطالبات أيام السبت.


