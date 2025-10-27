بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

وطنا اليوم-  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العضيبات والدلابيح والعكور.

ففي محافظة جرش، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة صباح محمد الدلابيح، زوجة أحمد عضيبات، وشقيقة الوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق يوسف الدلابيح، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العضيبات والدلابيح، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

وفي محافظة إربد نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صهيب عبدالرحمن العكور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العكور، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ثريا عايد العكور، أرملة المرحوم خليفة محمود العكور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العكور، سائلاً المولى عز وجل يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.


