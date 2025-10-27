وطنا اليوم:انتهى تحدي أورنج الصيفي 2025. وبدأت الرحلة نحو المستقبل!

بعد ما كنتوا متحمسين تعرفوا مين الفائز؟

تم الإعلان عن الفِرق الفائزة في النسخة الرابعة من تحدي أورنج الصيفي لعام 2025!

تحدّي جمع بين الإبداع، التكنولوجيا، وحلول المستقبل، ركزت فيه المشاريع المبتكرة على تقديم مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز السلامة، إنترنت الأشياء، والمساهمة في إنشاء مدن ذكية.

ومبروك للفائزين اللي قدمو افكار ملهمة وأثبتوا أن الإبداع هو طريق فرص احسن للمستقبل!