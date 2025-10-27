المومني: قمة الابتكار للشباب تتوافق مع رؤية الأردن الاقتصادية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن اختيار عمان عاصمة الشباب العربي والعاصمة الرقمية العربية يؤكد الدور الريادي الذي يلعبه الأردن في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي وإيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لصناعة المستقبل.

وقال المومني خلال افتتاحه مؤتمر “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025” برعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم من مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، إن القمة تجمع المبدعين والمبتكرين لتمكين الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.

وبين أن القمة تأتي متوافقة مع جهود الحكومة في تطوير الإعلام الرقمي وتعزيز الشفافية، بما يمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات، ويدعم بناء مجتمع معرفي قادر على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

ولفت وزير الاتصال الحكومي إلى أن محور الابتكار والتحول الرقمي هو أحد المحاور الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تطمح لرفع النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، وتنطلق من مبدأ الاستدامة، وتضع الشباب في قلب العملية التنموية، وتركز على توفير فرص عمل أكبر وبناء بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات التقنية، مبينا أن المؤتمر يمثل مبادرة عملية لتشجيع الابتكار والاستفادة من العالم الرقمي المليء بالفرص وتعزيز منظومة الريادة في الأردن.

وأشار الى أن انعقاد هذا المؤتمر في عمان هو فرصة لتأكيد التزام الأردن بدعم الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبلهم وقيادة التغيير في مجالات التكنولوجيا والريادة، بما يعزز الاقتصاد الرقمي والمعرفي في الأردن والمنطقة العربية.

وأعرب المومني عن الأمل أن يشكل هذه المؤتمر نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الشبابي العربي في مجالات الابتكار والمعرفة والرقمنة، وأن يسهم في تمكين الشباب وإلهامهم ليكونوا جزءا فاعلا في صناعة المستقبل.

وأكد المنظمين في كلماتهم أن المؤتمر الذي سيستمر يومين يأتي في إطار منتدى الابتكار والاستثمار العربي، دعما لإعلان عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025 بقرار من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وانسجاما مع إعلان عمان العاصمة الرقمية العربية لعام 2025 الصادر عن مجلس وزراء الاتصالات العرب.

ويشارك بالمؤتمر هيئات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، ورواد شباب من كافة الدول العربية، ويجمع تحت مظلته نخبة من القيادات والخبراء ورواد الفكر والتكنولوجيا في الوطن العربي، لمناقشة محاور التحول الرقمي الابتكار، ريادة الأعمال الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، التعليم الحديث الإعلام الرقمي، والصحة الرقمية، إلى جانب إطلاق مبادرات وجوائز إقليمية تعنى بدعم الابتكار والتمكين الشبابي.