أمانة عمان تباشر تعبيد شارع الأردن باتجاه منطقتي الجبيهة وأبو نصير

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى بأعمال تعبيد شارع الأردن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة وضمن خطتها المستمرة لتحسين شبكة الطرق في العاصمة.

وتتركز الأعمال حاليا على تعبيد الشارع من إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه منطقتي الجبيهة وأبو نصير، وبطول 14 كيلومتراً.

ويشمل العطاء المتخصص، الذي تقدر مدته بأربعة اشهر، أعمال تعبيد، بالإضافة إلى أعمال تخطيط الشارع وترسيم وسائل السلامة المرورية لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق.