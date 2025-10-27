وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحرية الدينية ومدير مكتب المساعدات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية جيرمي لوين.

وبحث الصفدي ولوين سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ وضمان تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدّد الصفدي تثمين الأردن للجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ومقترحه حول إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات وإعادة البناء ومنع تهجير الفلسطينيين وموقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية.