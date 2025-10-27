بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

24 ثانية ago
وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحرية الدينية ومدير مكتب المساعدات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية جيرمي لوين.
وبحث الصفدي ولوين سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
كما بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ وضمان تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وجدّد الصفدي تثمين الأردن للجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ومقترحه حول إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات وإعادة البناء ومنع تهجير الفلسطينيين وموقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:35

منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ “ملتقى الصنّاع” بنسخته الثانية

14:30

“المحامين” تشيد بخطاب العرش وثمن دعوة جلالته إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص والإصلاح

14:04

الحدادين: حديث جلالة الملكة رانيا رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن الأمل بالسلام ليس وهماً بل موقفاً شجاعاً وصوت الحق في زمن القسوة

14:00

الامانة تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات

13:54

مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟

13:52

الدكتور جعفر حسان وفصلاً جديداً بنظريته البناء في رحم الأزمات

13:51

بيان رسمي صادر عن رئيس جامعة جدارا

13:49

توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

13:46

وزير الأوقاف: أكثر من 27 ألف مسجل للحج ولا تمديد للتسجيل

13:38

راصد: 14 نائباً قدموا نصف أسئلة المجلس

12:48

خبراء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يجتمعون لصياغة مستقبل إصلاح الصحة العالمية

12:31

جامعة البترا تنظم يومًا توعويًا بالأمن السيبراني

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا