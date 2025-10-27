منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ “ملتقى الصنّاع” بنسخته الثانية

وطنا اليوم:ضمن شراكتها الاستراتيجية الممتدّة مع مؤسسة ولي العهد، وفي إطار دورها المتواصل في دعم المبدعين والمبتكرين ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، رعايتها كشريك استراتيجي لملتقى الصنّاع بنسخته الثانية لهذا العام، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد ضمن فعاليات برنامج “مساحة الصنّاع” – أحد برامجها– في مركز الحسين الثقافي وهنجر رأس العين.

وتنوعت مشاركة منصة زين للإبداع (ZINC) في ملتقى الصنّاع في نسخته الثانية، من أبرزها ركن خاص استعرض فيه عدد من الشباب المبدعين داخل معرض الابتكارات، خمسة مشاريع تخرج نهائية متخصصة في صناعة النسيج باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي وأدواته، حيث شارك هؤلاء المبتكرين في برامج “أكاديمية النسيج – Fabriacademy” و “أكاديمية فاب – Fab Academy” ضمن برنامج مساحة الصنّاع أحد برامج مؤسسة ولي العهد، وتشكل الأكاديميتين جزءاً من شبكة “فاب” العالمية، والتي تضم أكثر من 1,500 مختبر تصنيع رقمي في 90 دولة حول العالم، حيث أتيحت للمبتكرين المشاركين في المعرض، فرصة الحصول على منح دراسية قدمّتها شركة زين في شهر تموز هذا العام.

كما خصّصت منصّة زين جناحاً خاصاً لبرنامجها الخاص بدعم المصممين الأردنيين “Dezain Space” شارك فيه 14 مصمماً أردنياً ممن تدعمهم، عرضوا خلاله أعمالهم ومنتجاتهم أمام الزوار، في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع التصميم المحلي وتعزيز حضوره في السوق الأردني.

كما شارك فريق منصّة زين للإبداع (ZINC) في ركن “الخبراء” ضمن الملتقى، الذي جمع نخبة من الموجّهين لتقديم جلسات استشارة فردية للمشاركين، إلى جانب مشاركتهم في حلقة نقاشية بعنوان “تمكين مستقبل مجتمعات الصناع في الأردن”، التي ضمّت ممثلين عن مؤسسات حكومية وصناديق استثمارية وحاضنات أعمال وقطاع خاص، وناقشت أبرز التحديات والفرص المستقبلية في قطاع ريادة الأعمال الصناعي.

وتأتي رعاية زين لهذا الملتقى امتداداً لشراكتها البنّاءة مع مؤسسة ولي العهد، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بنشر مفهوم ريادة الأعمال، ودعم المبتكرين والرياديين والصانعين في المملكة من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، إلى جانب مساهمتها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للشباب الأردني، من خلال توسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث استقطب الملتقى هذا العام أكثر من 4200 زائر من المهتمين والمبتكرين والخبراء من مختلف المجالات.

يذكر بأن الملتقى تضمن معرضاً تفاعلياً للابتكارات والمنتجات بمشاركة أكثر من 114 عارضاً من طلاب الجامعات، والشركات الناشئة، والمصممين، في بيئة أطلقت العنان للإبداع وتبادل الخبرات، وشهد الملتقى في ختامه الإعلان عن 3 مشاريع ابتكارية فائزة، والذين تم اختيارهم عبر تصويت الزوّار.

كما استعرض الملتقى مجموعة من التجارب وقصص النجاح بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمبتكرين المحليين، عبر سلسلة من الجلسات المعرفية والنقاشية التي تناولت محاور التصنيع الرقمي، والتكنولوجيا، والاستدامة، وتوطين الخبرات الهندسية، والاستثمار وبناء الشركات العالمية، والطائرات المسيّرة، وتصميم الحلول الطبية. كما استضاف الملتقى المتحدث الدولي دانييل إنغراسيا، الذي قدّم رؤى ملهمة حول تصميم وبناء آلات التصنيع مفتوحة المصدر (Open Source) وتطوير أدوات ابتكارية متقدمة لدعم المبتكرين حول العالم.