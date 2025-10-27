وزير الأوقاف: أكثر من 27 ألف مسجل للحج ولا تمديد للتسجيل

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة، الاثنين، إن عدد المسجلين لموسم الحج لعام 1447 هجريا (2026 ميلاديا) عبر بوابة الحج الإلكترونية، مع انتهاء فترة التسجيل الأولي مساء الأحد، بلغ 27,709 مواطنين ومواطنات.

وأضاف الخلايلة أن الكوتا المخصصة لحجاج الأردن تبلغ 8 آلاف حاج وحاجة، بالإضافة إلى 4500 حاج وحاجة من مسلمي الـ 48. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنهاء استعداداتها لموسم الحج.

وأكد الخلايلة أن الوزارة ستعلن أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن اختيار الحجاج سيكون وفق معياري العمر (الأكبر سنا) والقرعة، بهدف تنويع بعثة الحج الأردنية بين كبار وصغار السن.

وبيّن الخلايلة أن المجموعة التي سيتم اختيارها وفقا لمعيار القرعة ستشمل المسجلين على بوابة الحج الإلكترونية من مواليد 31/12/1980 فما دون، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

كما أكد الخلايلة عدم تمديد التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة سيتم بعد الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1447 هجريا (2026 ميلاديا) في 5 تشرين الثاني، واستمر لمدة 22 يوما حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 26 كانون الأول.