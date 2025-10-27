بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

استكمال مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية متطلبات المواصفات الدولية للمشتقات النفطية

ساعتين ago
استكمال مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية متطلبات المواصفات الدولية للمشتقات النفطية

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة عن تجديد وتوسيع اعتماد دائرة المختبرات وضبط الجودة في موقعها بالزرقاء، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022.
وجاء هذا الاعتماد بعد قيام وحدة الاعتماد – نظام الاعتماد والتقييس الأردني – بالتأكد من تطبيق المختبرات لمتطلبات المواصفة الدولية الايزو/ أييسي (ISO/IEC 17025:2017) في مجال فحوصات المشتقات النفطية، وبناءً عليه فإن تقارير الفحص الصادرة عن المختبر معترف بها دوليًا ومقبولة في جميع أنحاء العالم.
وتُعد مختبرات ضبط الجودة في شركة مصفاة البترول الأردنية أحد الركائز الأساسية في مراقبة وضمان جودة المشتقات النفطية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية حيث تقوم بإجراء الفحوصات المخبرية على النفط الخام والمشتقات النفطية المنتجة في الشركة أو المستوردة من الخارج، وتشمل هذه الفحوصات منتجات الغاز البترولي المسال والبنزين والكيروسين(الكاز) ووقود الطائرات وزيت الوقود والإسفلت.
وأكدت الشركة على أن هذا الإنجاز يعكس التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والدقة في مختلف خدماتها الفنية، ويُعزز مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في قطاع الطاقة.
وختمت الشركة بيانها بتهنئة كوادرها الفنية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدةً استمرارها في تطوير منظومة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:35

منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ “ملتقى الصنّاع” بنسخته الثانية

14:30

“المحامين” تشيد بخطاب العرش وثمن دعوة جلالته إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص والإصلاح

14:04

الحدادين: حديث جلالة الملكة رانيا رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن الأمل بالسلام ليس وهماً بل موقفاً شجاعاً وصوت الحق في زمن القسوة

14:00

الامانة تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات

13:54

مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟

13:52

الدكتور جعفر حسان وفصلاً جديداً بنظريته البناء في رحم الأزمات

13:51

بيان رسمي صادر عن رئيس جامعة جدارا

13:49

توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

13:46

وزير الأوقاف: أكثر من 27 ألف مسجل للحج ولا تمديد للتسجيل

13:38

راصد: 14 نائباً قدموا نصف أسئلة المجلس

12:48

خبراء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يجتمعون لصياغة مستقبل إصلاح الصحة العالمية

12:31

جامعة البترا تنظم يومًا توعويًا بالأمن السيبراني

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا