استكمال مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية متطلبات المواصفات الدولية للمشتقات النفطية

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة عن تجديد وتوسيع اعتماد دائرة المختبرات وضبط الجودة في موقعها بالزرقاء، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022.

وجاء هذا الاعتماد بعد قيام وحدة الاعتماد – نظام الاعتماد والتقييس الأردني – بالتأكد من تطبيق المختبرات لمتطلبات المواصفة الدولية الايزو/ أييسي (ISO/IEC 17025:2017) في مجال فحوصات المشتقات النفطية، وبناءً عليه فإن تقارير الفحص الصادرة عن المختبر معترف بها دوليًا ومقبولة في جميع أنحاء العالم.

وتُعد مختبرات ضبط الجودة في شركة مصفاة البترول الأردنية أحد الركائز الأساسية في مراقبة وضمان جودة المشتقات النفطية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية حيث تقوم بإجراء الفحوصات المخبرية على النفط الخام والمشتقات النفطية المنتجة في الشركة أو المستوردة من الخارج، وتشمل هذه الفحوصات منتجات الغاز البترولي المسال والبنزين والكيروسين(الكاز) ووقود الطائرات وزيت الوقود والإسفلت.

وأكدت الشركة على أن هذا الإنجاز يعكس التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والدقة في مختلف خدماتها الفنية، ويُعزز مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في قطاع الطاقة.

وختمت الشركة بيانها بتهنئة كوادرها الفنية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدةً استمرارها في تطوير منظومة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتها.