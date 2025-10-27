بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

كاظم الساهر يطرب البترا في حفلٍ استثنائي

59 ثانية ago
كاظم الساهر يطرب البترا في حفلٍ استثنائي

وطنا اليوم:تستعد مدينة البترا الوردية لاستقبال قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي سيحيي حفلاً فنياً ضخماً في الرابع عشر من تشرين الثاني المقبل، في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة في الأردن.
وأعلنت اللجنة المنظمة للحفل تفاصيل التذاكر التي تتفاوت أسعارها بحسب الفئة، حيث حُدّد سعر المقعد في الصف الأول بـ700 دينار أردني، و600 دينار في الصف الثاني، و450 ديناراً في الصف الثالث، فيما يبلغ سعر المقعد في الصف الرابع 375 ديناراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

الملك لبي بي سي: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة

11:55

التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي

11:44

الداخلية المصرية تكشف لغز مقتل أم وأطفالها الثلاثة

11:33

ترامب حول صاروخ بوريفيستنيك الروسي: هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

11:26

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة

11:22

امر غالب: أعتذر للكويتيين عن وصف صدام حسين بـالشهيد

11:15

نقابة العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالإنجازات المالية المتميزة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية

11:14

أسئلة النائب الهميسات… أم استجواب النوايا

11:07

دخول معدات مصرية ثقيلة إضافية إلى قطاع غزة

11:02

خطاب العرش بيان الدولة وإرادة الصمود

10:39

صادرات الهند إلى الصين تقفز 34% بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة

10:33

ما سبب وفاة نجمة تيك توك إيمان أتينزا عن 19 عاما؟

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا