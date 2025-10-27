كاظم الساهر يطرب البترا في حفلٍ استثنائي

وطنا اليوم:تستعد مدينة البترا الوردية لاستقبال قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي سيحيي حفلاً فنياً ضخماً في الرابع عشر من تشرين الثاني المقبل، في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة في الأردن.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحفل تفاصيل التذاكر التي تتفاوت أسعارها بحسب الفئة، حيث حُدّد سعر المقعد في الصف الأول بـ700 دينار أردني، و600 دينار في الصف الثاني، و450 ديناراً في الصف الثالث، فيما يبلغ سعر المقعد في الصف الرابع 375 ديناراً.