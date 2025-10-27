بنك القاهرة عمان
التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي

25 ثانية ago
التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، للطلبة الراغبين في التقدّم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة سابقًا.
وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين أن فترة التمديد ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 تشرين الأول 2025، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 30 تشرين الأول 2025، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (exams.moe.gov.jo).
كما أكدت الوزارة أن خدمة الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة للطلبة الذين أتمّوا عملية التسجيل إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا إجراءات الدفع بعد.


