أمريكا تستنفر بحثاً عن مجرم متسلسل يستهدف الرجال

24 ثانية ago
وطنا اليوم:تبحث الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك، عن مجرم يستهدف الرجال في مدينة بروكلين، عبر طعنهم في الجانب الأيسر من وجووهم.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون قولها الأحد، إن شرطة بروكلين تبحث عن مشتبه به يُعتقد أنه “مهاجم متسلسل عشوائي”، يقوم بطعن وجوه الرجال من الجانب الأيسر، ولا يزال طليقًا.
وذكرت الصحيفة أن “المشتبه به نفذ 3 هجمات دموية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أولاها نحو الساعة الـ6:30 صباحًا يوم السبت، على قطار، حيث تعرّض راكب يبلغ من العمر 37 عامًا لجرح قطعي في الجانب الأيسر من وجهه”.
وتابعت: “ثم الساعة الـ9:40 مساءً من اليوم نفسه، هاجم الجاني -على ما يبدو- رجلًا آخر يبلغ من العمر 53 عامًا عند تقاطع شارعي فوستر ونيويورك، مخلّفًا له جرحًا مشابهًا في الجانب الأيسر من وجهه”.
ووفقًا للشرطة، وقعت أحدث الهجمات صباح الأحد، قبيل الساعة السابعة بقليل، أمام المبنى رقم 3311 في شارع “نيوكيرك أفينيو”، عندما تعرّض رجل يبلغ من العمر 56 عامًا لهجوم آخر أُصيب خلاله بجرح قطعي في الجانب الأيسر من وجهه.
وقالت الشرطة، إنّ “الهجمات لا تزال قيد التحقيق، ولم تُسجّل أي اعتقالات حتى الآن”.
ولم تربط الشرطة رسميًّا بين الحوادث الثلاثة، غير أنّ مصادر أمنية أفادت بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجاني المضطرب نفسيًّا ذاته يقف وراء جميع هذه الاعتداءات


