البلبيسي: ذبابتا الرمل والنمر الأسود لا تنقلان الأمراض بين البشر

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن ذبابتي الرمل والنمر الأسود لا تسببان الوفاة، ولا تنقلان الأمراض من شخص إلى آخر.

وقال خلال مداخلة إذاعية إن كلًّا من الذبابتين التي تختلفان عن بعضهما البعض تقومان بقرص الشخص وأخذ جزء من دمه، ثم تنقله إلى شخص آخر دون أن يكون هناك انتقال مباشر لأي مرض بين البشر.

وبيّن البلبيسي أن ذبابة الرمل تسبب مرض اللشمانيا، والذي يُعرف أيضًا باسم حبة بغداد أو أريحا، وهو نوع من العدوى الطفيلية التي تنتقل عبر نوع من أنواع البعوض.

وأضاف أن مرض اللشمانيا نوعان، الأول جلدي وهو المنتشر في الأردن، والثاني العضوي (الحشوي) الذي يُعد الأخطر، مشيرًا إلى أن اللشمانيا الجلدية لا تسبب الوفاة، وإنما تؤدي إلى تقرحات وبعض الندب في الجلد، مشيرا إلى أن الإصابة باللشمانيا الجلدية تمنح الشخص مناعة لاحقة ضد المرض.

وأوضح أن هذه الحشرة صغيرة جدًا، وتعيش في المناطق الدافئة والمعتمة والرطبة وفي الجحور، ولا تطير لمسافات طويلة بل لمسافة 40 مترًا فقط، إلا أن التوسع العمراني ساهم في وصولها إلى مناطق جديدة، وتنتشر غالبًا في الأغوار وبعض المناطق الصحراوية.

أما عن ذبابة النمر الأسود، فقال البلبيسي إنها تُعرف باسم بعوضة الغابات النهارية، وهي غير متواجدة في الأردن، بل تنتشر في الهند وجنوب شرق آسيا، ونادرًا ما تتواجد خارج تلك المناطق إلا في حال انتقالها مع المسافرين.

وتمتاز هذه الحشرة بلونها الأسود المخطط بالأبيض، وكذلك أرجلها السوداء المخططة بالأبيض، وهي مختلفة تمامًا عن ذبابة الرمل.

وأشار إلى أن ذبابة النمر الأسود قد تنقل بعض الأمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك، إلا أن هذه الأمراض غير موجودة في الأردن، ولم تُسجّل أي حالة حمى صفراء ناتجة عن هذا النوع من الذباب في البلاد.

وشدد البلبيسي على ضرورة أن تقوم أمانة عمان والبلديات بـمكافحة هذه الحشرات بانتظام وبشكل دوري، من خلال عمليات رش مدروسة باستخدام المبيدات المناسبة.