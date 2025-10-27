القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، امس الأحد، الدفعة الـ 14 من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي أطلقتها المملكة بتوجيهات ملكية سامية مطلع آذار الماضي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وضمت الدفعة الجديدة 34 مريضاً 78 مرافقاً، إذ سيتم علاجهم داخل المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومنذ بدء تنفيذ المبادرة، استقبل الأردن 911 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 266 مريضاً 645 مرافقاً، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج اللازم.