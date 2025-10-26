بنك القاهرة عمان
الملك يبحث مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية توسيع التعاون الدفاعي

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، لا سيما في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.


