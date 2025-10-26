بيان صادر عن جمعية المذيعين الأردنيين

وطنا اليوم:خاص – في لحظة وطنيّة ملهمة، يجسّد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – في خطابه السامي بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، رؤية القائد الذي يتحزم بشعبه، ويستمد قوته من وعي الأردنيين وولائهم وانتمائهم الأصيل ، عنوانا يؤكد عليه ، وهو يعلم انهم اهله وعشيرته، وفرسان الولاء والانتماء .

إننا في جمعية المذيعين الأردنيين، إذ نستمع بكل فخر واعتزاز إلى توجيهات جلالته، نؤكد أن كلمات الملك كانت نداءً وطنيًا صادقًا يلامس وجدان الأردنيين جميعًا، ويجدد فينا الإيمان بأن حين يتحزم الملك بالشعب، لا تنكسر راية، ولا تضعف عزيمة.

لقد حمل خطاب العرش السامي رسالة واضحة بأن الأردن ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأن الإعلام الوطني شريك في حمل هذه الرسالة وتعزيزها، بالكلمة الصادقة والموقف المسؤول.

أننا يا مولاي نؤكد أن المذيع الأردني سيبقى صوت الوطن الصادق، ولسان الانتماء، وحارس الحقيقة الذي يعكس صورة الأردن المشرقة في كل منبر وموقف .

وإن خطابكم يشكّل خارطة طريق واضحة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، ومواصلة مسيرة التحديث الشاملة التي يقودها جلالته بثقة ورؤية تستشرف المستقبل.

يجدد المذيعون الأردنيون عهدهم وولاءهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سائلين الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه، وأن تبقى الكلمة الأردنية الحرة منارةً تبث الوعي والانتماء.

جمعية المذيعين الأردنيين

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

2025/10/26